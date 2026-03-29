Dietetyk poleca dodać szczyptę do kawy zamiast cukru. Wspiera mózg i serce

Dla mnóstwa osób w Polsce i na całym świecie poranek bez „małej czarnej” to w zasadzie poranek stracony. Często to jedyny czas, kiedy w domu panuje jeszcze względny spokój, a więc jej wypicie jest małym rytuałem. Ten zapach świeżo zmielonych ziaren i ciepło kubka w dłoniach mają w sobie coś niesamowicie kojącego. Każdy ma na to swój patent: jedni celebrują parzenie w kawiarce, inni po prostu zalewają sypaną, bo tak smakuje im najbardziej. Bez względu na metodę ten pierwszy łyk to taki sygnał dla głowy, że dzień oficjalnie się zaczął.

Dietetyk poleca ten dodatek do kawy

Niektóre dodatki mogą potęgować dobroczynne działanie kawy. Dietetyk dr Bartosz Kulczyński szczególnie poleca żeń-szeń. Jest to znacznie lepszy wybór niż na przykład cukier, który działa szkodliwie na nasz organizm.

Literatura fachowa dowodzi, że żeń-szeń zmniejsza uczucie zmęczenia i zwiększa sprawność intelektualną. Można więc powiedzieć, że żeń-szeń w pewnym stopniu wzmacnia działanie kawy – powiedział specjalista.

Zauważył też, że jeśli chcemy uzyskać zadowalające efekty, to żeń-szeń powinien być stosowany przez dłuższy czas, a nie jednorazowo.

Jakie jeszcze właściwości ma żeń-szeń?

Bardzo ciekawie wygląda jego wpływ na mózg. Zawarte w nim ginsenozydy poprawiają koncentrację i pamięć, co przydaje się podczas intensywnej pracy czy nauki. Do tego dochodzi działanie neuroprotekcyjne, czyli ochrona układu nerwowego, co może przekładać się na lepsze samopoczucie i mniejszy niepokój.

Jeśli chodzi o zdrowie fizyczne, żeń-szeń mocno stymuluje układ odpornościowy, pomagając szybciej uporać się z infekcjami. Ma też spore zasługi w dbaniu o serce i naczynia krwionośne – przyczynia się do obniżania poziomu cholesterolu oraz ciśnienia krwi. Co więcej, pomaga kontrolować poziom cukru, poprawiając wrażliwość tkanek na insulinę.

Dla wielu osób istotny będzie też fakt, że roślina ta uchodzi za silny afrodyzjak. Poprawia libido i wspiera sprawność seksualną, a u mężczyzn może pozytywnie wpływać na parametry nasienia. Dodatkowo działa antyoksydacyjnie, co oznacza, że walczy z wolnymi rodnikami i spowalnia procesy starzenia się komórek. W sporcie z kolei docenia się go za to, że przyspiesza regenerację mięśni po dużym wysiłku.

