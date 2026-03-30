Wielkanocne hity w Lidlu za 3,99 zamiast 11,99 zł. Trzeba spełnić jeden warunek

Wydaje się, że przed świętami ceny tylko rosną. Ale w tym tygodniu Lidl odwraca ten trend. Oferuje klientom konkretne obniżki, które przy większych zakupach pozwalają realnie odciążyć domowy budżet. Jest jednak jeden haczyk.

Składniki wielkanocnych ciast z dużym rabatem

Najbardziej tanieją produkty, które najczęściej trafiają do większości koszyków. Masło ekstra Łaciate (200 g) kosztuje teraz tylko 1,99 zł, ale dopiero przy zakupie trzech sztuk i aktywowanym kuponie Lidl Plus. To aż 66 procent taniej względem ceny regularnej – 5,99 zł. Jeśli chcesz zaoszczędzić, musisz się jednak spieszyć, bo ta promocja obowiązuje tylko w poniedziałek, 30 marca 2026 roku.

Jeszcze większa obniżka objęła mleko UHT 3,2% marki Mlekovita Za jeden litr zapłacisz przy kasie tylko 0,99 zł. Standardowy koszt to 3,99 zł, więc rabat sięga 75 procent. By skorzystać z upustu, musisz włożyć do koszyka minimum 6 opakowań nabiału i aktywować specjalny kupon w aplikacji Lidl Plus. Obowiązuje limit. Wynosi 12 opakowań na jeden „bon” elektroniczny. Promocja trwa od poniedziałku do środy (30 marca – 1 kwietnia).

Jajka i biała kiełbasa taniej w Lidlu

Sieć zorganizowała również promocje na typowo wielkanocne produkty. Uwagę przyciąga między innymi oferta na kiełbasę białą surową lub parzoną z szynki marki Rzeźnik/Pikok Premium (500 g). Jeśli kupisz „za jednym zamachem” co najmniej dwa opakowania wskazanego mięsa i aktywujesz kupon w aplikacji Lidl Plus, za jedną paczkę zapłacisz 3,99 zł zamiast 11,99 zł.

Taniej możesz też nabyć wszystkie jajka Złota Nioska. Obniżka sięga 60 procent, ale dotyczy wyłącznie najtańszych spośród wybranych produktów. By zaoszczędzić, musisz włożyć do koszyka co najmniej dwa opakowania. Limit wynosi 4. Tyle możesz kupić na jeden kupon w aplikacji Lidl Plus.

Oferty na kiełbasę i jajka obowiązują w tym samym terminie. Zaczynają się w poniedziałek, a kończą w środę. Trwają więc od 30 marca do 1 kwietnia. Masz trzy dni na uzupełnienie domowych zapasów.

