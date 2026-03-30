Nie każdy jogurt naturalny jest równie zdrowy. Dietetyczka mówi wprost, który naprawdę służy jelitom

Jogurtom naturalnym dostępnym w ofercie supermarketów przyjrzała się bliżej dietetyczka Emilia Cesarek. Przeanalizowała je pod kątem składu, wartości odżywczych oraz tego, jak działają na układ pokarmowy. Choć na pierwszy rzut oka wszystkie wyglądają podobnie, to mogą różnie wpływać na organizm. Zobacz, na co zwrócić szczególną uwagę przy codziennych zakupach.

Jogurty naturalne „pod lupą” dietetyczki

Skyr naturalny marki Piątnica jest szczególnie polecany przy insulinooporności lub redukcji masy ciała. Zawiera spore ilości białka (około 11 g na 100 gramów), dzięki czemu zapewnia uczucie sytości na długo i zmniejsza ryzyko podjadania między posiłkami. Może jednak wywoływać uczucie ciężkości, zwłaszcza u osób z nadwrażliwością jelit. Dla nich lepszym wyborem będzie – jak wskazuje ekspertka – Maluta w wersji wysokobiałkowej. Stanowi swoisty kompromis między skyrem a standardowym jogurtem naturalnym.

Osoby z wrażliwym układem pokarmowym mogą również śmiało sięgać po naturalną Activię. Ma kremową konsystencję i zawiera opatentowane szczepy bakterii – Bifidobacterium ActiRegularis. Może wspierać mikrobiotę jelitową i wspomagać trawienie laktozy oraz redukcję wzdęć.

Bakoma Bio to przewidywalna kompozycja, umiarkowana ilość białka i tłuszczu. Bezpieczna codzienna opcja. Często dobrze tolerowana przy delikatnym przewodzie pokarmowym – zauważa Emilia Cesarek w opublikowanym nagraniu.

Jogurt grecki, na przykład Bakoma czy Piątnica oferuje wysoką satysfakcję smakową dzięki większej zawartości tłuszczu, ale może nasilać objawy refluksu lub nadwrażliwości jelitowej. W takim przypadku lepiej wybrać wariant light.

Na co zwrócić uwagę kupując jogurt naturalny?

Nie kieruj się panującymi trendami. „Wybieraj go na podstawie celu metabolicznego i tolerancji jelitowej. I pamiętaj, by sprawdzić skład, bo nie liczy się etykieta z przodu opakowania. Liczy się to, jak organizm odpowiada na proporcje białka, tłuszczu i fermentacji jelitowej” – apeluje Emilia Cesarek.

