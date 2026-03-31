Polacy jedzą tę zupę głównie na Wielkanoc. A szkoda, bo jelita naprawdę ją kochają

Są takie potrawy, które pojawiają się na stole od święta, a potem znikają z jadłospisu na długie miesiące. Nie dlatego, że są niezdrowe czy wysokoprzetworzone. Po prostu zwyczajnie o nich zapominamy. A szkoda, bo mają mnóstwo cennych właściwości. Jednym z przysmaków włączanych do jadłospisu „od wielkiego dzwonu” jest zupa chrzanowa. Część osób traktuje ją jako alternatywę dla tradycyjnego żurku. Świetnie sprawdzi się jednak nie tylko w roli zamiennika wielkanocnego klasyka. Sprawdź, co dokładnie potrafi.

Jakie właściwości ma zupa chrzanowa?

Swoje cenne właściwości zupa zawdzięcza głównemu składnikowi, jakim jest chrzan. W jego składzie znajdziemy enzymy, które pobudzają procesy trawienne oraz regulują ruchy jelit. Stymulują też produkcję żółci w pęcherzyku żółciowym, co bezpośrednio ułatwia przetwarzanie tłuszczów. Z kolei błonnik obecny w korzeniu pomaga w utrzymaniu regularności wypróżnień i zmniejsza ryzyko powstawania zaparć oraz innych dolegliwości gastrycznych. Co więcej, badania przeprowadzone przez zespół Matsudy w 2007 roku wykazały, że izotiocyjaniany zawarte w chrzanie mają właściwości antybakteryjne. Zwalczają patogeny w przewodzie pokarmowym i redukują stany zapalne. Ponadto mogą odegrać ważną rolę w leczeniu i profilaktyce choroby wrzodowej żołądka.

Warto podkreślić, że korzeń chrzanu stanowi prawdziwą skarbnicę witamin i minerałów. W 100 g świeżego produktu znajduje się około 79 mg witaminy C — niemal trzykrotnie więcej niż w cytrusach. To także dobre źródło potasu, wapnia, magnezu, fosforu i żelaza. Ma nawet do 10 razy więcej glukozynolanów niż brokuły. Związki te wspierają naturalne procesy detoksykacji organizmu i mogą hamować rozwój niektórych nowotworów, między innymi raka płuc, żołądka, jelita grubego, piersi, prostaty i trzustki. Dlatego też chrzan jest obecnie uznawany za żywność funkcjonalną.

Przepis: Zupa chrzanowa Ta zupa to poważna konkurencja dla żurku czy barszczu białego, koniecznie jej spróbujcie. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 5 Składniki 3 liście laurowe

5-6 ziarenek ziela angielskiego

1 mały słoiczek chrzanu

300 ml śmietany kwaśnej 18%

1/2 kg kości wędzonej od schabu

1 średnia marchew

1/2 średniego selera

2,5 l wody

1 łyżka mąki

sól, pieprz, majeranek

3 ząbki czosnku

1/2 kg białej kiełbasy surowej Sposób przygotowania Obieranie i krojenieNajpierw obierzcie i pokrójcie w cząstki wszystkie warzywa. GotowanieKości, warzywa, liście laurowe i ziele angielskie włóżcie do garnka z wodą. Całość posólcie i gotujcie do momentu, aż mięso przy kości będzie miękkie. Następnie wyciągnijcie kości, dodajcie chrzan oraz śmietanę połączoną z mąką. SmażeniePodsmażcie białą kiełbasę na patelni do momentu, aż uzyska lekko złoty kolor. Później przykryjcie ją pokrywka i podduście 10 minut. Następnie pokrójcie ją w cząstki i dodajcie do zupy. DoprawianieNa koniec doprawcie zupę pieprzem, solą, majerankiem. Pod koniec gotowania dodajcie też przeciśnięty przez praskę czosnek. Zupę chrzanową najlepiej jest podawać z gotowanym na twardo jajkiem.

Jak jeszcze włączyć chrzan do jadłospisu?

Chrzan doskonale sprawdza się jako składnik sosów, past kanapkowych i sałatek. Można go również dodawać do kanapek czy zapiekanek. Najlepiej trzeć go samodzielnie. Jeśli jednak decydujesz się na zakup gotowego produktu, pamiętaj, by wybierać ten z krótką i prostą etykietą. Dobry wyrób powinien zawierać tylko korzeń chrzanu, sól, ocet i trochę cukru.

