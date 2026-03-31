Te słodycze mają więcej żelaza, niż myślisz. Dietetyczka sprawdziła popularne produkty

Zwróciła na to uwagę dietetyczka Anna Reguła. W swoich mediach społecznościowych zamieściła zestawienie popularnych przekąsek i przeanalizowała ich skład pod kątem zawartości żelaza. Oczywiście nie oznacza to, że słodycze są dobrym źródłem wskazanego pierwiastka. Jeśli jednak po nie sięgasz, to wybieraj te, które dostarczą ci czegoś więcej niż kalorii.

Jakie popularne słodycze mają najwięcej żelaza?

Najwięcej żelaza – bo 4,5 mg w 100 gramach – mają ciasteczka proteinowe brownie z czekoladą i orzechami nerkowca Frank&Oil. Na drugim miejscu uplasowały się rodzynki w mlecznej czekoladzie marki Jutrzenka (1,7 mg w 100 gramach). Na przysłowiowym podium znalazła się również chałwa o smaku waniliowym Wedel (1,5 mg w 100 gramach). Co ciekawe, czwarte miejsce zajął popularny krem czekoladowy Nutella. Zawiera 1,3 mg żelaza w stugramowej porcji.

Znacznie mniejsze ilości tego pierwiastka mają w swoim składzie następujące przekąski takie jak baton Bounty (0,9 mg w 1oo gramach) oraz sezamki AHA marki Wedel (0,8 mg/100 g). Zestawienie przygotowane przez dietetyczkę „zamykają” dwie słodkości – batony Twix oraz Snickers. Oba dostarczają 0,7 mg żelaza w 100 gramach.

Uważaj, sięgając po słodycze

Mogą wyglądać niepozornie, ale często kryją w sobie dużą ilość cukru i tłuszczu, które szybko podnoszą kaloryczność diety. Dlatego należy traktować je jako żywność rekreacyjną, po którą sięgamy okazjonalnie, a nie stały element codziennego jadłospisu. Dotyczy to również przekąsek dostarczających żelaza. Jeśli kupujesz sklepowe słodycze, zwracaj baczną uwagę nie tylko na ich skład. Kontroluj również wielkość porcji. Staraj się nie jeść batonów czy ciastek „na pusty żołądek”. Jedz je po posiłku bogatym w białko. Dzięki temu łatwiej ci będzie zapanować nad liczbą przyjmowanych kalorii.

