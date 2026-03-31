Z rynku znika popularny suplement diety. GIS: wykryto w nim toksyczny pestycyd

Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu ze sprzedaży suplementu diety o nazwie Ahwagandha żywe zioła. Decyzja ta ma związek ze zgłoszeniem organizacji konsumenckiej oraz działaniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Ahwagandha żywe zioła – szczegóły wycofanego suplementu

W trzech z przebadanych partii ashwagandhy znaleziono pozostałości chlorpiryfosu. To środek ochrony roślin. Jego ilość przekraczała najwyższy dopuszczalny poziom (NDP) pestycydu. „Oprócz 3 partii, w których wykryto pozostałość chlorpiryfosu, wycofaniem objęte zostały także partie suplementu wyprodukowane z tych samych partii surowca, gdyż uznano, że partie te również mogą zawierać chlorpiryfos” – czytamy w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego. Szczegółowe informacje na temat wycofanego produktu znajdziesz poniżej:

Nazwa produktu: Ahwagandha żywe zioła suplement diety, 50 m

marka: Mother’s Protect

wyprodukowano dla: Flower One Sp. z o.o., ul. Polna11, 80-209 Chwaszczyno.

partia: 31102025.A.P1

partia: 31102025.A.P2

partia: 31102025.A.P3

partia: 02122025.A.P1

partia: 02122025.A.P2

partia: 05112025.A.P1

partia: 05112025.A.P2

partia: 06112025.A.P1

partia: 06112025.A.P2

partia: 06112025.A.P3

partia: 06112025.A.P4

partia: 06112025.A.P5

partia: 10112025.A.P1

partia: 10112025.A.P2

partia: 10112025.A.P3

partia: 25112025.A.P1

partia: 25112025.A.P2

partia: 26112025.A.P1

partia: 01122025.A.P1

partia: 01122025.A.P2

partia: 01122025.A.P3

partia: 02122025.A.P1

partia: 02122025.A.P2

partia: 05122025.A.P1

partia: 08122025.A.P1

partia: 08122025.A.P2

partia: 08122025.A.P3

partia: 09122025.A.P1

partia: 09122025.A.P2

partia: 09122025.A.P3

partia: 10122025.A.P1

partia: 10122025.A.P2

partia: 10122025.A.P3

partia: 08012026.A.P1

partia: 08012026.A.P2

partia: 09012026.A.P1

partia: 09012026.A.P2

partia: 09012026.A.P3

partia: 09012026.A.P4

partia: 26012026.A.P1

partia: 26012026.A.P2

partia: 04022026.A.P1

partia: 04022026.A.P2

partia: 04022026.A.P3

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające. Nadzorują też proces wycofywania suplementu z rynku.

Dlaczego wycofana ashwagandha może być niebezpieczna?

Chlorpiryfos jest substancją o udowodnionej toksyczności. Jak dotąd nie ustalono ostrej dawki referencyjnej (ARfD) dla tej substancji ze względu na brak niezbędnych danych. Eksperci uznali więc, że w przypadku chlorpiryfosu każdy poziom pozostałości przekraczający obowiązujące limity może potencjalnie stwarzać ryzyko dla zdrowia konsumentów.

