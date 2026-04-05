Włosi sypią ją do wszystkiego. U nas mało kto wie, co robi z jelitami

Oregano to jeden z filarów kuchni włoskiej. To właśnie dzięki niemu makarony, sosy, zapiekanki i inne dania rodem z Italii zyskują swój wyjątkowy charakter. Nie chodzi jednak wyłącznie o smak czy aromat, ale również prozdrowotne właściwości. Ta niepozorna przyprawa ma do zaoferowania więcej niż myślisz. Zobacz, co dokładnie potrafi.

Jakie właściwości ma oregano?

Przyprawa uszczelnia barierę jelitową. Tym samym zapobiega przedostawaniu się do krwi niepożądanych substancji z przewodu pokarmowego. Badania pokazują, że olejek z oregano może zwiększać wysokość kosmków jelitowych. To drobne struktury odpowiedzialne za wchłanianie składników odżywczych. Im są lepiej rozwinięte, tym sprawniej działa cały proces trawienia. Roślina wspiera też równowagę mikroflory jelitowej i pomaga wyciszać stany zapalne w układzie pokarmowym. Może ograniczać rozwój niektórych szkodliwych bakterii, takich jak Escherichia coli. Wspomaga namnażanie się korzystnych mikroorganizmów, na przykład z rodzaju Lactobacillus.

Związki zawarte w oregano wzmagają też produkcję glikokoniugatów (składników śluzu) w dwunastnicy i okrężnicy. W efekcie poprawia się nawilżenie tkanek. W dodatku śluz tworzy barierę ochronną, która zabezpiecza jelita przed kwasami żołądkowymi oraz atakami patogennych bakterii, wirusów i pasożytów. Co więcej, przyprawa usprawnia trawienie i perystaltykę jelit. Zmniejsza ryzyko zaparć, wzdęć oraz innych dolegliwości gastrycznych, które często pojawiają się po tłustym lub obfitym posiłku.

Oregano dobre nie tylko na trawienie

Oregano wykazuje też silne właściwości antyoksydacyjne, które odgrywają kluczową rolę w ochronie organizmu przed stresem oksydacyjnym. Działanie to przypisuje się głównie związkom fenolowym obecnym w przyprawie. Chodzi między innymi o karwakrol, kwas rozmarynowy oraz kwas kawowy, które skutecznie neutralizują wolne rodniki.

Profilaktyczne działanie olejku eterycznego zawartego w świeżym oregano pozwoli nam zapomnieć o białym nalocie na języku (objaw kandydozy), wspomoże nas w leczeniu przeziębienia, a dzięki swoim silnym właściwościom przeciwutleniającym spowolni procesy starzenia – podkreśla dietetyczka Viola Urban w jednym z wpisów opublikowanych na swoim blogu.

Czytaj też:

