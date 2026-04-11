Zapomnij o kurczaku. Ten przysmak Cypryjczyków ma więcej białka i smakuje 100 razy lepiej

Często wpadamy w kulinarną rutynę, trzymając się kilku sprawdzonych schematów, przez co nasze posiłki stają się przewidywalne i monotonne. Tymczasem kuchnia śródziemnomorska oferuje składniki, które potrafią szybko zmienić profil odżywczy talerza bez konieczności spędzania godzin w kuchni. Dobrym przykładem jest cypryjski ser halloumi, który dla wielu osób staje się realną alternatywą dla mięsa.

Dlaczego warto jeść halloumi?

Głównym atutem tego produktu jest wysoka zawartość białka, przekraczająca 20 gramów na sto gramów sera. To sprawia, że posiłek oparty na halloumi jest wyjątkowo sycący, co w praktyce pomaga uniknąć podjadania niedługo po obiedzie. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że ser ten jest dość słony i kaloryczny, więc najlepiej traktować go jako wyrazisty element dania, a nie tylko tło. Poza białkiem dostarcza on solidnej dawki wapnia i witamin z grupy B, co jest istotne dla kondycji kości i ogólnej odporności organizmu.

Jak przygotować halloumi?

To, co faktycznie wyróżnia halloumi na tle innych serów, to jego nietypowe zachowanie w wysokich temperaturach. Dzięki specyficznej strukturze ser nie roztapia się na patelni, lecz zachowuje swój pierwotny kształt, co daje spore pole do popisu w kuchni. Najpopularniejszą metodą przygotowania jest krótkie smażenie lub grillowanie na mocno rozgrzanym ruszcie. Wystarczy kilka minut, by uzyskać chrupiącą skorupkę i miękki środek, co idealnie sprawdza się w domowych burgerach czy jako dodatek do świeżych sałatek.

Możliwości jest jednak więcej, bo halloumi świetnie znosi też pieczenie. Pokrojony w słupki i odpowiednio przyprawiony może służyć jako zdrowsza wersja frytek, podawana z jogurtem lub ostrym sosem. Równie dobrze sprawdza się w formie szaszłyków z warzywami, ponieważ w przeciwieństwie do mozzarelli czy goudy, nie spływa do ognia pod wpływem ciepła. Wprowadzenie go do menu to prosty sposób na ucieczkę od nudy, który nie wymaga wielkich umiejętności, a jedynie odrobiny chęci do testowania nowych smaków.

Dietetyk na zakupach w Lidlu: „Biorę to w ilościach hurtowych”. Te produkty to hit dla zdrowiaCzytaj też:

Ile można przechowywać jajka ugotowane na twardo? Większość osób będzie mocno zdziwiona