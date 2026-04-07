Nie używasz tej przyprawy, a szkoda. Wspiera wątrobę i trawienie lepiej, niż myślisz

„Znakiem rozpoznawczym” bałkańskiej kuchni jest czubryca. W swoim składzie ma cenny cząber górski (Satureja montana). Roślina ta znajduje zastosowanie nie tylko jako przyprawa. Bywa chętnie wykorzystywana również w medycynie naturalnej. Okazuje się, że zawarte w niej związki mogą realnie wesprzeć funkcjonowanie układu nerwowego i odpornościowego na wielu poziomach. Sprawdź, co dokładnie potrafi.

Jakie właściwości ma czubryca?

Wyjątkowość czubrycy wynika z bogactwa wtórnych metabolitów, takich jak kwas rozmarynowy czy karwakrol. „Polifenole są szczególnie cenione za ich silne właściwości przeciwutleniające, które pomagają neutralizować wolne rodniki i chronić komórki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi” – podkreślają bułgarscy badacze w jednym z artykułów opublikowanych na łamach czasopisma „Current Issues in Molecular Biology” w 2025 roku. Przeprowadzone analizy dowodzą również, że cząber górski ma pozytywny wpływ na pracę układu nerwowego. Wspiera funkcjonowanie poznawcze i może odegrać ważną rolę w profilaktyce schorzeń neurodegeneracyjnych.

Satureja montana jest uznawana za potencjalnego kandydata zarówno do zapobiegania, jak i leczenia różnych zaburzeń zdrowia psychicznego, w tym demencji” – podkreślają naukowcy.

Dlaczego jeszcze warto włączyć czubrycę do diety?

Czubryca wspiera trawienie. Usprawnia przemianę materii oraz procesy detoksykacji organizmu. Działa bowiem ochronnie na wątrobę. Ekstrakty z cząbru górskiego skutecznie chronią narząd poprzez ograniczanie obecności komórek zapalnych oraz redukcję aktywności enzymów związanych ze stresem oksydacyjnym. Zawarte w nim związki pomagają w przywracaniu optymalnego poziomu glutationu, co jest niezbędne dla ochrony błon komórkowych hepatocytów przed uszkodzeniami.

