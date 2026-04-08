Dietetyk poleca te 3 zamienniki słodyczy z Biedronki. Prawie 9 g białka i mało kalorii

Warto poświęcić tę krótką chwilę przy sklepowej półce i rzucić okiem na to, co właściwie ląduje w naszym koszyku. Producenci słodyczy bywają niesamowicie kreatywni w maskowaniu kiepskich składników, a kolorowe opakowanie potrafi skutecznie odwrócić uwagę od tego, że kupujemy głównie utwardzony tłuszcz palmowy i syrop glukozowo-fruktozowy. Często wydaje nam się, że dany batonik czy ciastka znamy od lat, ale składy zmieniają się po cichu – nagle w środku pojawia się więcej sztucznych aromatów albo kontrowersyjnych słodzików.

Zdrowe słodycze z Biedronki

Dietetyczka z Centrum Respo w opublikowanym nagraniu na YouTube podała propozycje zdrowych przekąsek z Biedronki, które świetnie zastąpią słodycze. Pierwsza to kulki z płatków owsianych i czekolady marki „Dobra Kaloria”. Są idealne do pochrupania.

Mają prosty skład. Tylko płatki owsiane, orzechy ziemne, miód, kakao i czekolada. Kosztują 3,65 zł, a całe opakowanie to 170 kcal oraz 2,5 g błonnika i prawie 5 g białka – powiedziała.

Specjalistka dodała, że najczęściej dodaje do nich jogurt skyr naturalny pitny, który ma tylko trzy składniki. Cała butelka to 240 kcal, a jego największą zaletą jest prawie 26 g białka, co skutecznie zaspokaja głód na długo. Kosztuje 3,99 zł.

Ostatnia przekąska polecana przez ekspertkę to miękkie ciasteczko peanut butter marki „Frank&oli Vital”. Jedna sztuka ma 234 kcal, 13 g błonnika i prawie 9 g białka. Ma też sporo tłuszczu, co wynika ze składu, w którym są orzechy, mąka z orzechów i nasiona chia.

Połączenie białka i tłuszczu sprawia, że to miękkie ciasteczko syci na długo – wyjaśniła dietetyczka.

Kosztuje zaledwie 3,49 zł.

Czym zastąpić słodycze?

Jeśli chcesz odstawić sklepowe słodycze, wcale nie musisz przechodzić na restrykcyjną dietę o samej wodzie – wystarczy trochę pokombinować z tym, co mamy w kuchni. Najprostszym ratunkiem są oczywiście owoce, ale nie tylko te świeże; garść suszonych daktyli albo moreli potrafi zabić ochotę na cukier szybciej niż niejeden baton, a przy okazji nie zostawia po sobie wyrzutów sumienia.

Fajną opcją są też domowe „słodkości” typu jogurt naturalny z miodem i orzechami albo domowe masło orzechowe z kawałkami jabłka – to syci na znacznie dłużej niż puste kalorie z paczki. A jeśli już naprawdę musisz zjeść coś czekoladowego, lepiej sięgnąć po dwie kostki porządnej, gorzkiej czekolady z wysoką zawartością kakao. Ma specyficzny, głęboki smak, który sprawia, że po chwili przestaje się marzyć o całej tabliczce mlecznej.

Większość jogurtów podbija cukier. Ten z Biedronki jest wyjątkiem

