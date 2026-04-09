Ta „magiczna woda” nadaje ciału cudowny zapach. Pij szklankę dziennie

Często uciekamy w stronę gotowych suplementów, zapominając, że tradycyjne napary mają nad nimi jedną przewagę: działają zazwyczaj wielotorowo. Dobrym przykładem jest pokrzywa. Choć kojarzy się pospolicie, przy regularnym piciu realnie pomaga na obrzęki i wspiera gospodarkę żelazem, co można zauważyć chociażby po mniejszej opuchliźnie nóg wieczorem. Z kolei przy pracy umysłowej ciekawą alternatywą dla kolejnej kawy bywa zielona herbata z rozmarynem. Rozmaryn poprawia krążenie mózgowe, co pozwala uniknąć tego nagłego zjazdu energii, który u wielu osób pojawia się godzinę po wypiciu kofeiny.

Woda goździkowa a zapach ciała

Ostatnio sporo uwagi poświęca się wodzie goździkowej jako metodzie na poprawę zapachu ciała. Choć na pierwszy rzut oka brzmi to jak kolejna internetowa nowinka, stoi za tym konkretna chemia, a dokładniej eugenol. To silny związek aromatyczny o właściwościach przeciwbakteryjnych, który po spożyciu w pewnym stopniu przenika do tkanek.

Trzeba jednak do tego podejść z pewnym dystansem, bo goździki nie zadziałają jak perfumy w sprayu. Chodzi raczej o subtelną zmianę metabolizmu aromatów. Dzięki właściwościom przeciwgrzybiczym woda goździkowa może ograniczać rozwój bakterii na skórze, które są głównym winowajcą nieprzyjemnego zapachu potu. Najszybciej zauważalną różnicą i tak pozostaje odświeżenie oddechu – tutaj goździki faktycznie wygrywają z większością gum do żucia, bo działają antyseptycznie, zamiast jedynie maskować problem.

Samo przygotowanie napoju nie jest skomplikowane, bo wystarczy wrzucić kilka sztuk do karafki z wodą na noc, by rano otrzymać płyn o słomkowym kolorze. Smak jest jednak specyficzny – cierpki i lekko drętwiejący, co nie każdemu musi odpowiadać. Warto też pamiętać, że u osób z wrażliwym układem pokarmowym nadmiar goździków może powodować lekki dyskomfort, więc lepiej nie przesadzać z ich ilością na początku. Nie jest to żaden magiczny środek, który zrewolucjonizuje higienę w jeden dzień, ale jako naturalne wsparcie organizmu wypada zaskakująco sensownie.

Jakie jeszcze działanie mają goździki?

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym przez siebie nagraniu na YouTube zauważył, że goździki świetnie wpływają też na zdrowie wątroby.

Naukowcy dowiedli, że eugenol, który znajduje się w goździkach, pomaga wątrobie w neutralizowaniu ksenobiotyków, czyli substancji, które są obce i potencjalnie niebezpieczne dla naszego organizmu. Istnieją również dowody naukowe, że to goździki mogą chronić wątrobę przed stłuszczeniem i marskością – powiedział ekspert.

Dodatkowo goździki pozytywnie wpływają na zdrowie naczyń krwionośnych, wspomagają układ odpornościowy, a także poprawiają trawienie.

