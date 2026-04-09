Niski indeks glikemiczny i komplet białka. Ten zapomniany produkt bije ziemniaki na głowę

Ziemniaki to w Polsce od pokoleń stanowią fundament niemal każdego obiadu, bez względu na to, czy podajemy je w formie klasycznego purée z koperkiem, domowych kopytek, czy regionalnej babki ziemniaczanej. Ich uniwersalność jest bezdyskusyjna, jednak dieta oparta głównie na skrobi ma swoje słabe punkty, o których coraz głośniej mówią specjaliści od żywienia.

Lepsze od ziemniaków

W rankingach gęstości odżywczej ziemniak zdecydowanie przegrywa z komosą ryżową. Największa różnica dotyczy wpływu na gospodarkę cukrową – gotowane bulwy mają indeks glikemiczny na poziomie 70–80 jednostek, co powoduje gwałtowne wyrzuty insuliny. Dla porównania, indeks komosy ryżowej (quinoi) wynosi zaledwie 53. To kluczowe nie tylko dla osób z insulinoopornością, ale dla każdego, kto chce uniknąć nagłych spadków energii po posiłku. Co więcej, komosa dostarcza komplet 9 aminokwasów egzogennych, których organizm nie potrafi syntetyzować samodzielnie, co wśród produktów roślinnych jest rzadkością.

Dietetyczka Anna Ostrowska na swoim kanale YouTube zwraca uwagę, że dzięki wysokiej zawartości błonnika i braku glutenu, komosa jest idealnym wyborem przy celiakii i problemach z trawieniem.

Jednym z najbardziej odżywczych nasion, które zdecydowanie warto mieć w swojej diecie, jest komosa ryżowa. Ma niski indeks glikemiczny, dlatego szczególnie dedykowana jest osobom z zaburzoną gospodarką glukozowo-insulinową. Ale i wszystkim tym, którzy po prostu dbają o swoje zdrowie – powiedziała w opublikowanym nagraniu na YouTube dietetyczka Anna Ostrowska.

Specjalistka dodała, że produkt ten jest naturalnie bezglutenowy, więc idealny dla osób chorujących na celiakię. Do tego jest lekkostrawny. Jest także cennym źródłem witamin z grupy B, które wspierają układ nerwowy. Ekspertka od zdrowego odżywiania wytłumaczyła, że komosa ryżowa jest też bogata w błonnik pokarmowy wspierający trawienie. Zawiera też silne przeciwutleniacze, które mają działanie przeciwzapalne.

Jak przyrządzić komosę ryżową?

Mimo ogromnych zalet, quinoa bywa odrzucana ze względu na specyficzną goryczkę. Można jej jednak łatwo uniknąć, płucząc ziarna na gęstym sicie przed gotowaniem – to niezbędny krok, by pozbyć się drażniących saponin. Sama technika przyrządzania jest powtarzalna: stosujemy proporcję 2:1 (dwie miarki wody na jedną miarkę ziaren) i gotujemy przez około 15 minut pod przykryciem. Ziarna są gotowe, gdy pęcznieją i wypuszczają charakterystyczne, białe „ogonki”. Aby podbić ich smak, zamiast wody warto użyć bulionu lub dodać odrobinę kurkumy. Po ugotowaniu kluczowe jest pozostawienie garnka na kilka minut, aby komosa „odpoczęła” i stała się puszysta. Taka baza doskonale zastępuje tradycyjne wypełniacze w gołąbkach czy gulaszach, wnosząc do polskiej kuchni nową, lekko orzechową strukturę.

