W Biedronce wyprzedaż dobrej kawy. „4+2 gratis” aż do 15 kwietnia

Kupowanie kawy w regularnych cenach to w dzisiejszych czasach trochę wyrzucanie pieniędzy w błoto, zwłaszcza że markety co chwilę oferują konkretne przeceny. Wystarczy rzucić okiem na gazetki w popularnych dyskontach, żeby trafić na naprawdę porządne, markowe ziarna o połowę taniej albo w opcji „drugi produkt za grosz”. Kawa ma na tyle długą datę ważności, że jak już trafi się taka okazja, to najlepiej wziąć dwa czy trzy opakowania na zapas i mieć spokój na miesiąc czy dwa. Przy obecnych cenach, szczególnie tych lepszych marek, takie polowanie na promocje to chyba jedyny sposób, żeby pić dobrą kawę i nie „zbankrutować” przy okazji.

Tania kawa w Biedronce

W aktualnej ofercie promocyjnej, obowiązującej do środy 15 kwietnia, znajdziesz szeroki wybór kaw ziarnistych w bardzo atrakcyjnych cenach. Największą przeceną objęto kawę ziarnistą Kimbo Pompei w opakowaniu 1 kg, którą można kupić za 69,99 zł. W podobnym przedziale cenowym dostępna jest również kilogramowa kawa ziarnista Vivace Pellini w cenie 66,99 zł za opakowanie. Dla osób szukających mniejszych gramatur przygotowano kawę ziarnistą Gusto Bello w wariantach Roma oraz Firenze, gdzie za opakowanie 500 g zapłacisz 34,99 zł. Dodatkowo w promocji znajduje się kawa ziarnista Cafe d’Or Oro, czyli 100% arabika, która kosztuje 29,99 zł za 500 g. Wszystkie te produkty oznaczone są etykietą Supercena, co gwarantuje korzystny przelicznik za kilogram produktu. Z kolei do 11 kwietnia, w ramach promocji „4 plus 2”, dostaniesz wszystkie kapsułki kawy „Delta”.

Jak należy przechowywać kawę?

Żeby kawa jak najdłużej zachowała swój aromat i ten głęboki smak, najlepiej trzymać ją w miejscu, gdzie jest po prostu ciemno i sucho – zwykła szafka kuchenna, która nie sąsiaduje bezpośrednio z piekarnikiem czy zmywarką, sprawdzi się idealnie. Największymi wrogami ziaren są wilgoć, światło i przede wszystkim tlen, dlatego po każdym otwarciu paczki warto ją szczelnie zamknąć, a najlepiej przesypać kawę do słoika z uszczelką albo specjalnego pojemnika próżniowego. Często słyszy się o trzymaniu kawy w lodówce, ale to właściwie kiepski pomysł, bo ziarna momentalnie chłoną zapachy jedzenia i wilgoć, przez co napar traci swój charakter. Jeśli zależy ci na naprawdę dobrej kawie, najlepiej mielić ją tuż przed parzeniem, bo zmielona kawa wietrzeje w ekspresowym tempie i traci to, co w niej najcenniejsze, już po kilkunastu minutach od kontaktu z powietrzem.

Ta „magiczna woda” nadaje ciału cudowny zapach. Pij szklankę dziennieCzytaj też:

Bierzesz te witaminy? Ekspertka ostrzega: większość popełnia ten błąd i wyrzuca pieniądze w błoto