Markowa kawa w Stokrotce za 2 zł. Taniej kupisz też Lavazzę i masło, ale tylko do 15 kwietnia

W dobie rosnących kosztów życia każda złotówka pozostająca w portfelu ma znaczenie. Nie dziwi więc fakt, że najnowsze promocje Stokrotki przyciąga tłumy klientów szukających oszczędności. Z większości rabatów skorzystać może każdy, ale niektóre są dostępne tylko dla wybranych konsumentów. Zobacz, czy się na nie „załapiesz”.

Jakie kawy przecenia Stokrotka?

Promocja obejmuje wszystkie kawy mielone marki Eduscho sprzedawane w opakowaniach po 250 gramów (z wyjątkiem Eduscho Family). Teraz możesz je dostać za 2 zł. Obniżka nalicza się jednak dopiero przy zakupie dwóch sztuk produktu i dotyczy wyłącznie tańszego spośród wybranych towarów. Cena droższego nie ulega zmianie. Jest jednak też dobra wiadomość. Ta akcja nie ma narzuconych limitów. Możesz wziąć tyle kawy, ile zechcesz.

Taniej możesz też kupić kawę mieloną i ziarnistą Qualita Oro (250 g). Na jedno opakowanie wydasz przy kasie 24,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni wynosi natomiast 35,99 zł. Obniżka sięga więc 11 złotych. Przedstawiona oferta wygasają w środę, 15 kwietnia 2026 roku. Co więcej, by z nich skorzystać, nie potrzebujesz żadnych aplikacji ani kart lojalnościowych.

Tanie masło w Stokrotce

Stokrotka przeceniła również masło ekstra Łaciate. Sprzedaje je teraz za 3,99 zł. Tyle trzeba zapłacić za kostkę o wadze 200 gramów. Obniżka jest spora, bo regularny koszt produktu wynosi niespełna 6 złotych. By zaoszczędzić, musisz jednak włożyć do koszyka co najmniej 3 sztuki. Co ważne, ta oferta jest dostępna wyłącznie dla klientów posiadających aplikację na telefon „Nasza Stokrotka”. Obowiązują też limity. Nie możesz nabyć więcej niż 6 opakowań tłuszczu na jedno oprogramowanie. Opisana promocja zaczyna się w poniedziałek, a kończy w środę. Trwa więc tylko trzy dni – od 13 do 15 kwietnia 2026 roku.

