Odstawił cukier na 14 dni. Efekty na twarzy i w brzuchu widać gołym okiem

Cukier na dobre zadomowił się w codziennej diecie większości Polaków i wcale nie chodzi tylko o łyżeczkę wsypaną do kawy czy herbaty. Znajdziemy go w wielu produktach, po które sięgamy zupełnie odruchowo – od jogurtów i płatków śniadaniowych, przez pieczywo, aż po gotowe sosy czy dania. Często nawet nie zwracamy na to uwagi, bo nie zawsze kojarzymy je ze słodkim smakiem. W efekcie cukier trafia na talerz znacznie częściej, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

Dlaczego warto ograniczyć cukier?

Dietetyk Bartosz Kulczyński opublikował na YouTube nagranie, w którym wyjaśnił, co stanie się z naszym organizmem, gdy na 14 dni odstawimy cukier.

Szacuje się, że codziennie spożywamy około 120 gramów cukrów prostych, czyli mniej więcej tyle, ile mieści się w połowie cukiernicy. Jest to naprawdę szokujące, a jednak nikogo to jakoś specjalnie nie zadziwia, bo w praktyce większość tego cukru nie nabieramy na łyżeczkę i de facto nie widzimy go na oczy. To dlatego, że cukier ukrywa się w produktach, które na etykiecie wyglądają, można powiedzieć, zdrowo – powiedział.

Ekspert od zdrowego odżywiania wyjaśnił, że sam po odstawieniu cukru czuł więcej spokoju, mniej nagłych spadków energii w ciągu dnia czy mniej nerwowości.

Po takim „detoksie cukrowym” poprawia się także sprawność umysłu, w tym zdolności do zapamiętywania i utrzymywania koncentracji. Polepsza się także jakość snu. Jeśli ktoś do tej pory miewał lekkie wzdęcia – one również mogą ustąpić. Różnicę można zauważyć także w wyglądzie skóry – będzie ona bardziej nawilżona i jędrna. Konsekwencją odstawienia cukru jest także zmniejszenie się stanu zapalnego w organizmie. Drobne skaleczenia czy podrażnienia skóry będą goić się szybciej. Zmniejszając ilość cukru w diecie, odciążymy też wątrobę.

Jak zmniejszyć ilość cukru w diecie?

Ekspert od zdrowego odżywiania wyjaśnił też, jak zrobić detoks od cukru.

Na wstępie od razu dodam, że absolutnie nie ma konieczności całkowitej rezygnacji z węglowodanów, tym bardziej tych, które pochodzą z produktów, które jednocześnie zawierają dużo błonnika – powiedział.

Dietetyk wyjaśnił, że trzeba skupić się na samym cukrze, czyli jednej z grup składników zaliczanych do węglowodanów. W pierwszej kolejności należy wyeliminować lub ograniczyć produkty, które są oczywistym źródłem cukru. Mowa o cukrze stołowym, słodzonych napojach, napojach energetycznych, cukierkach, żelkach, batonikach, lodach, czekoladach, ciastkach.

Warto ograniczyć owoce kandyzowane i owoce w syropie, dżemy, syropy owocowe, syrop klonowy i różnego rodzaju likiery czy słodkie wina – powiedział.

Należy też unikać ukrytych źródeł cukru, czyli produktów, które na pierwszy rzut oka postrzegamy jako takie, które niekoniecznie zawierają dużo tego składnika, czyli niskiej jakości ketchupy, batoniki proteinowe, rozpuszczalne kakao, zabielacze do kawy, słodzone dressingi do sałatek, płatki śniadaniowe.

