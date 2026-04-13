Owsianka miała sycić, a tylko podkręca głód. Ten błąd popełnia większość osób

Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez miski owsianki, a jej popularność wynika przede wszystkim z niesamowitej praktyczności. W świecie, gdzie każda minuta przed wyjściem do pracy jest na wagę złota, to danie wygrywa prostotą – wystarczy kilka chwil, by przygotować coś sycącego. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią wygodę, bo bazę robi się niemal sama, a dodatki można wrzucać, zależnie od tego, co akurat zalega w szafce. Czasami jednak niedługo po zjedzeniu takiego posiłku znowu odczuwamy spadek energii.

Błędy podczas przygotowywania owsianki

Dietetyczka Dominika Hatala opublikowała na swoim Instagramie wpis, w którym wyjaśniła, dlaczego godzinę po zjedzeniu owsianki czujemy się senni i głodni.

Sama owsianka (płatki + woda/mleko + owoce) to głównie węglowodany. Szybko się trawią, powodując gwałtowny skok glukozy we krwi. Trzustka wyrzuca mnóstwo insuliny, by ten cukier opanować. Efekt? Poziom cukru spada poniżej normy (hipoglikemia reaktywna) – powiedziała ekspertka.

Jak podaje specjalistka od zdrowego odżywiania, jeżeli przyrządzimy owsiankę z płatków owsianych błyskawicznych (które mają wysoki indeks glikemiczny), do tego dodamy mleko ryżowe lub owsiane (które ma dużo cukru) i suszone owoce, miód czy banana, to stworzymy „bombę węglowodanową”. Ekspertka zwraca uwagę na to, że w tym posiłku brakuje białka i tłuszczu, które spowolniłyby wchłanianie cukru.

Co zrobić, żeby czuć sytość po owsiance?

Dietetyczka radzi dodać do owsianki białko, na przykład pod postacią skyru lub odżywki białkowej. Dobrze jest dorzucić także tłuszcz, czyli na przykład orzechy, masło orzechowe, nasiona chia, siemię lniane. Ważny jest także błonnik – dodaj więc owoce jagodowe, takie jak maliny czy borówki (o tej porze roku możesz sięgnąć po mrożone).

Zacznij od zjedzenia 2–3 orzechów przed pierwszą łyżką owsianki. To jeszcze bardziej ustabilizuje cukier – poradziła specjalistka.

Dietetyk odradza te 3 produkty z Biedronki: „Cukier, cukier i jeszcze raz cukier”Czytaj też:

Chrupiesz i nie tyjesz? Dietetyczka wskazuje chipsy, które hamują apetyt