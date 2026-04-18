Te jogurty owocowe sycą, inne napędzają podjadanie. Dietetyczka wskazała najlepsze

Jogurty owocowe dostępne w sklepach nie cieszą się zwykle dobrą opinią wśród specjalistów od zdrowego odżywiania. Często bliżej im do „cukrowej bomby”, która wzmaga apetyt, niż pełnowartościowej przekąski. Na rynku można jednak znaleźć też wyjątki od przywołanej wyżej „reguły”. Zwróciła na nie uwagę dietetyczka Natalia Daniluk. Swoimi spostrzeżeniami podzieliła się w jednym z materiałów opublikowanych w sieci. Zanim więc wrzucisz ulubiony kubeczek do koszyka, spójrz na listę, którą przygotowała ekspertka. Niektóre pozycje zaskakują.

Jakie jogurty owocowe warto kupić zdaniem dietetyczki?

Ekspertka radzi, by sięgać po produkty z relatywnie prostą i krótką listą składników. To właśnie ona powinna decydować o wyborze danego nabiału. „Bo jogurt jogurtowi naprawdę nierówny” – zauważa Natalia Daniluk w udostępnionym poście. Zdaniem dietetyczki „strzałem w dziesiątkę” będzie między innymi seria Fruvita Pure (Jogurt + Owoce). Na liście jej faworytów znalazły się również takie pozycje jak:

Jogobella bez cukru o smaku truskawkowym,

jogurt naturalny z musem owocowym i musli Pilos Pure,

musy owocowe Day Up z jogurtem i zbożami, na przykład płatkami owsianymi czy jaglanymi.

O czym pamiętać, wybierając jogurty owocowe?

Jednocześnie specjalistka czyni jedno bardzo ważne zastrzeżenie. Choć polecane produkty zdecydowanie wyróżniają się na tle „konkurencji”, to najlepszym rozwiązaniem – z dietetycznego punktu widzenia – pozostaje zakup jogurtu naturalnego i połączenie go z ulubionymi dodatkami na własną rękę (owocami, orzechami itp.).

To super opcja, bardziej sycąca, bardziej odżywcza. Po prostu lepsza jakościowo. Ale… nie zawsze masz czas, chęć albo przestrzeń, żeby to przygotować. I to nie znaczy, że robisz coś źle. Najważniejsze to mieć świadomość i wybierać najlepiej, jak się da, w danym momencie, w swoim życiu – podkreśla Natalia Daniluk.

