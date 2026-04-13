Nie tylko szpinak. Ta ryba ma najwięcej żelaza ze wszystkich, ale mało kto o tym wie

Większość z nas wrzuca ryby do koszyka głównie z myślą o kwasach omega-3 czy witaminie D, rzadko traktując je jako ratunek przy niskiej ferrytynie. Tymczasem rzeczywistość na talerzu bywa zaskakująca – o ile niektóre gatunki to prawdziwe „żelazne” pewniaki, o tyle inne musielibyśmy jeść całymi kilogramami, by poczuć jakąkolwiek różnicę.

Ile żelaza jest w rybach?

Dietetyczka Anna Reguła w opublikowanym poście podała zawartość żelaza w konkretnych rybach. Wyjaśniła, ile każdej z nich trzeba zjeść, żeby dostarczyć sobie 5 mg żelaza. Taka ilość tego składnika mineralnego występuje w:



630 g świeżego łososia,

520 g wędzonej makreli,

1,25 kg świeżego dorsza,

2,5 kg świeżego mintaja,

550 g świeżego śledzia,

175 g sardynek w pomidorach ,

, 360 g tuńczyka w sosie własnym,

330 g szprotek.

Zwycięzcą w tym zestawieniu są sardynki. Aby dostarczyć 5 mg żelaza, wystarczy zjeść ich tylko 175 g. Dla porównania, aby uzyskać tę samą ilość z mintaja, trzeba by pochłonąć aż 2,5 kg ryby, co jest fizycznie niemal niemożliwe podczas jednego posiłku. To zestawienie świetnie pokazuje, że choć ryby kojarzymy głównie z kwasami omega-3, ich rola w uzupełnianiu żelaza jest mocno zróżnicowana.

Szproty i sardynki są bogatsze w składniki mineralne, ponieważ często spożywamy je w całości (wraz ze szkieletem i wnętrznościami), co drastycznie podnosi ich gęstość odżywczą. Białe, chude ryby (dorsz, mintaj) są doskonałym źródłem białka, ale w kwestii żelaza wypadają blado. Ważnym plusem ryb jest to, że zawierają żelazo hemowe, które wchłania się znacznie lepiej (ok. 20–30%) niż żelazo z roślin (ok. 5%).

Dlaczego warto jeść ryby?

Ryby to jeden z tych elementów jadłospisu, których jedzenie robi ogromną różnicę dla zdrowia, zwłaszcza jeśli rzadko sięgasz po inne źródła zdrowych tłuszczów. Ich największym atutem są kwasy omega-3, które wspomagają działanie naczyń krwionośnych, chroniąc serce i wspierając pracę mózgu. Oprócz tego dostarczają pełnowartościowe białko oraz trudną do zdobycia w naszej szerokości geograficznej witaminę D i jod, który jest kluczowy dla zdrowia tarczycy.

Jeśli chodzi o to, jak często powinny lądować na talerzu, dietetycy zazwyczaj sugerują dwie porcje tygodniowo. Dobrą praktyką jest pilnowanie, aby przynajmniej jedna z nich pochodziła z ryby tłustej, takiej jak łosoś, makrela, bo to właśnie w nich kumuluje się najwięcej cennych kwasów tłuszczowych. Warto po prostu polubić się z rybami nie tylko od święta, traktując je jako lżejszą i bardzo wartościową alternatywę dla ciężkiego mięsa czerwonego.

