Dodaj do herbaty zamiast cukru. Wzmocni serce, poprawi cholesterol i zapobiegnie infekcji

Poranek bez kubka czegoś gorącego w dłoniach dla wielu z nas po prostu się nie liczy. To ten krótki moment zatrzymania, kiedy parująca filiżanka z napojem pomaga powoli się obudzić, ale też nastroić się na nadchodzące wyzwania. Choć dla większości absolutną podstawą jest intensywna, czarna kawa, bez której trudno wyobrazić sobie otwarcie oczu, spora grupa osób woli łagodniejszy start. Wybierają herbatę – mocną czy ziołową – traktując jej parzenie jako spokojny, wyciszający rytuał.

Zdrowy dodatek do herbaty

Zazwyczaj do herbaty dodajemy cukier i cytrynę. Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu na YouTube opowiedział o tym, co jeszcze warto dorzucić do tego napoju. Ekspert poleca sięgnąć po żurawinę w proszku lub w postaci soku żurawinowego.

Jednak bardzo ważne jest, aby były to produkty bez dodatku cukru – zaznaczył.

Specjalista od zdrowego odżywiania podkreślił, że żurawina wspomaga pracę układu krążenia. Pomaga bowiem utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi, a także przywraca równowagę pomiędzy cholesterolem HDL a cholesterolem LDL, przez co zapobiega miażdżycy.

Niemniej żurawina słynie przede wszystkim ze swoich właściwości przeciwbakteryjnych i działania zapobiegającego występowaniu infekcji dróg moczowych – powiedział.

Naukowcy wykazali, że spożywanie produktów na bazie żurawiny zmniejsza ryzyko pojawienia się kolejnych infekcji aż o 33 procent. Tak właśnie wynika z badania pod tytułem „Can Cranberries Contribute to Reduce the Incidence of Urinary Tract Infections? A Systematic Review with Meta-Analysis and Trial Sequential Analysis of Clinical Trials””.

Dlaczego warto pić herbatę?

Oczywiście warto zadbać o zdrowe dodatki, ale herbata sama w sobie już ma potencjał prozdrowotny. Herbata to znacznie więcej niż tylko aromatyczny napar – z punktu widzenia dietetyki to jedno z najbogatszych źródeł polifenoli, czyli silnych przeciwutleniaczy, które wspierają organizm w walce ze stanami zapalnymi. Regularne sięganie po filiżankę herbaty (szczególnie zielonej lub czarnej) realnie wspiera układ krwionośny, pomagając obniżyć poziom „złego” cholesterolu i poprawiając elastyczność naczyń krwionośnych.

Warto też zwrócić uwagę na unikalne połączenie kofeiny (teiny) oraz L-teaniny. Ten duet sprawia, że herbata pobudza nas w sposób zrównoważony – poprawia koncentrację i funkcje poznawcze, ale bez nagłego skoku ciśnienia czy uczucia niepokoju, które czasem towarzyszą kawie. Dodatkowo zawarte w niej katechiny mogą wspomagać metabolizm, co czyni ją świetnym, bezkalorycznym wsparciem dla zdrowego stylu życia.

