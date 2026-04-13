Ten kefir wygrywa składem. Dietetyczka pije go regularnie od lat

Kefir od lat cieszy się mianem jednego z najzdrowszych napojów fermentowanych. Jednak nie każdy produkt tego typu dostępny na rynku powinien trafiać do koszyka. Zdaniem dietetyczki Patrycji Klimek tylko jeden zasługuje na stałe miejsce w codziennej diecie. Zobacz, co dokładnie wybiera ekspertka i dlaczego.

Jaki kefir jest najlepszy według dietetyczki?

Specjalistka poleca kefir marki Krasnystaw, przede wszystkim ze względu na prosty, krótki i przejrzysty skład. Nie znajdziemy w nim żadnych zagęstników, sztucznych aromatów czy konserwantów. Na etykiecie widnieją tylko trzy składniki. „Mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii i drożdży kefirowych. Koniec. Nic więcej nie ma” – zauważa Patrycja Klimek w opublikowanym nagraniu.

Ten kefir jest dobrej jakości, jest bardzo zdrowym produktem. Warto go kupować i wypijać regularnie – dodaje.

Włączenie tego nabiału do codziennego jadłospisu niesie za sobą wiele rozmaitych korzyści. Wspomaga pracę układu pokarmowego. Wpływa pozytywnie na mikrobiom i – jak podkreśla dietetyczka – wspiera namnażanie się „dobrych” bakterii jelitowych. Tym samym pośrednio wzmacnia mechanizmy obronne organizmu.

Krasnystaw to mój ulubiony [kefir – przyp. red.]. Ja znowu zrobiłam zaopatrzenie, ponieważ piję go regularnie, bardzo często do kolacji. Robię to od wielu lat i naprawdę polecam – podsumowuje ekspertka.

Jak włączać kefir do diety?

Jeśli nie przepadasz za naturalnym smakiem kefiru, wykorzystaj go jako bazę zdrowych koktajli z owocami, na przykład z borówkami. Napój świetnie sprawdzi się też jako składnik deserów, placuszków czy zup, między innymi chłodnika. Dzięki wysokiej zawartości białka zwiększa sytość posiłku i pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała lub redukcji nadprogramowych kilogramów.

Choć kefir to bardzo zdrowy produkt nie każdy powinien po niego sięgać. Szczególną ostrożność – jak zaznacza Patrycja Klimek – powinny zachować osoby z silną nietolerancją laktozy. Napój zawiera ją w niewielkich ilościach, ale i tak może wywołać niepożądane reakcje ze strony organizmu. „A kto nie może [spożywać – przyp. red.] laktozy, białka mleka krowiego musi z kefiru po prostu zrezygnować” – radzi specjalistka.

Czytaj też:

Ten popularny jogurt to pułapka. Skład zaskoczył nawet ekspertkęCzytaj też:

Te parówki dietetyczka wkłada do koszyka bez wahania. Lista może zaskoczyć