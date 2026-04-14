Do soboty kawa -50% w Aldi. Taniej też Lavazza i Nescafe

Promocje na kawę w Aldi są skierowane do wszystkich klientów. By z nich skorzystać, nie musisz posiadać żadnej karty ani aplikacji lojalnościowej. Na zakupy masz całkiem sporo czasu, bo akcje rabatowe trwają do soboty, 18 kwietnia 2026 roku. Musisz jednak pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Jeśli o nich zapomnisz, nie zaoszczędzisz. Sprawdź szczegóły.

Jaką kawę możesz taniej kupić w Aldi?

Jedna z najatrakcyjniejszych akcji rabatowych obejmuje wszystkie kawy ziarniste o wadze jednego kilograma, jakie można znaleźć w ofercie sieci. Dotyczy wielu znanych i lubianych marek, takich jak na przykład: Lavazza, Dallmayr, Segafredo, MK Cafe, Eduscho czy Woseba. Zasady promocji są proste. Jeśli kupisz dwie paczki ziaren, za jedną z nich zapłacisz połowę regularnej ceny. Upust nalicza się jednak wyłącznie na tańsze spośród wybranych produktów. Pamiętaj o tym, łącząc towary w „pary”. Sięgaj po kawy, które kosztują tyle samo. Wtedy zaoszczędzisz najwięcej.

Co ważne, Aldi nie narzuciło na klientów żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę produktów nabywanych w ramach promocji. Możesz wziąć tyle paczek, ile udźwigniesz i realnie obciążyć domowy budżet.

Lavazza taniej w Aldi

Powody do radości mają również miłośnicy włoskiej kawy mielonej. Aldi przygotowało bowiem świetną promocję na Lavazzę Qualita Oro. Za opakowanie o wadze 250 gramów zapłacisz teraz tylko 23,99 zł, czyli ponad 10 złotych mniej niż zwykle. „Nowa” cena obowiązuje jednak dopiero przy zakupie co najmniej dwóch sztuk. Jeśli włożysz do koszyka jedną produkt, nie zaoszczędzisz ani grosza. Nie możesz kupić więcej niż 4 paczki kawy po obniżonej cenie na paragon.

Inna tania kawa w Aldi

Zasada „taniej przy zakupie dwóch” obowiązuje również przy nabyciu kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic. Na jedno opakowanie produktu o wadze 200 gramów wydasz tylko 24,99 zł. Obniżka jest spora, co cena regularna wynosi 36,99 zł.

