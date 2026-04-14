Japończycy jedzą ją codziennie. Tłuszcz odkłada się wolniej, a odporność zyskuje

Japońskim „sojusznikiem” w walce z tłuszczem i nadprogramowymi kilogramami jest pasta miso. Powstaje w wyniku fermentacji ugotowanej i rozgniecionej soi z dodatkiem soli oraz szczepu szlachetnej pleśni koji (Aspergillus oryzae). Ten proces może trwać miesiące, a nawet lata. Właśnie wtedy azjatycka „przyprawa” nabiera głębokiego smaku i zyskuje swój charakterystyczny aromat. Im dłużej dojrzewa, tym jest ciemniejsza i bardziej intensywna się staje.

Co wyróżnia pastę miso?

Ten niepozorny dodatek do potraw skrywa w sobie wiele cennych właściwości. Soja – jak zauważają autorzy jednego z artykułów opublikowanych na łamach czasopisma „Nutrients” – „zawiera znaczne ilości specyficznych białek, lipidów bogatych w wielonienasycone kwasy tłuszczowe, witaminę E, lecytynę, saponiny oraz izoflawony”. To właśnie te składniki są łączone z działaniem antyoksydacyjnym. Wykazują wysoką skuteczność w zwalczaniu wolnych rodników, spowalnianiu procesów starzenia i ochronie komórek przed uszkodzeniami. Mogą też odegrać ważną rolę w profilaktyce wielu groźnych schorzeń, między innymi chorób układu sercowo-naczyniowego, na przykład miażdżycy.

Związki obecne w paście miso wpływają też pozytywnie na metabolizm. Usprawniają pracę układu pokarmowego i zmniejszają adipocyty, czyli komórki tłuszczu.

Masa białej tkanki tłuszczowej oraz pole powierzchni adipocytów były niższe u myszy otrzymujących dietę z wyższą zawartością miso. Wyniki te wyraźnie pokazały, że gromadzenie lipidów w tkance tłuszczowej jest hamowane przez spożycie miso w połączeniu z ćwiczeniami – zauważają badacze w artykule „Miso (Fermented Soybean Paste) Suppresses Visceral Fat Accumulation in Mice, Especially in Combination with Exercise”.

Włączenie tego japońskiego przysmaku do diety niesie za sobą również wiele innych korzyści. Redukuje stany zapalne w jelitach, przeciwdziała zaburzeniom mikrobioty, poprawia tolerancję glukozy i sprzyja powstawaniu krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Tym samym przyczynia się do wzmocnienia mechanizmów obronnych organizmu.

Jak wykorzystać pastę miso w kuchni?

Pasta miso znajduje szerokie kulinarne zastosowanie. To świetny dodatek do zup, ryb, mięs, warzyw, marynat, a nawet past kanapkowych. Jest dość słona, dlatego nie należy przesadzać z jej ilością. W przeciwnym razie może zdominować całe danie i zmienić jego smak.

