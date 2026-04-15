Lepsza niż ziemniaki. Polacy o niej zapomnieli, a to prawdziwa „miotełka” na jelita

Najczęściej sięgamy po warzywa, które dobrze znamy i które regularnie goszczą w naszej kuchni, takie jak ogórki, buraki czy pomidory oraz wiele innych. To naturalne, wybieramy to, co sprawdzone, łatwe w przygotowaniu i lubiane przez domowników. Warto jednak od czasu do czasu sięgnąć po mniej popularne warzywa, ponieważ mogą one wzbogacić naszą dietę nie tylko o nowe smaki, ale także o cenne składniki odżywcze. Różnorodność w jadłospisie sprzyja lepszemu zdrowiu, dostarczając organizmowi szerszego wachlarza witamin i minerałów, których nie znajdziemy wciąż w tych samych produktach.

Warzywo idealne na jelita

Pewnie wiele osób nie słyszało nawet o takim warzywie jak biała rzepa. I choć bardzo dobrze kojarzą ją między innymi nasze babcie, to u nas na talerzu gości ona bardzo rzadko lub wcale. A szkoda, ponieważ ma wiele właściwości zdrowotnych.

To warzywo sprawdzi się świetnie podczas procesu odchudzania. Jest niskokaloryczne – zawiera zaledwie 28 kcal w 100 g. Jest także bogate w błonnik pokarmowy, który po kontakcie z płynami w przewodzie pokarmowym zwiększa swoją objętość. Dodatkowo błonnik pokarmowy działa jak miotełka w jelitach. Przyspiesza pasaż treści pokarmowej, zapobiega zaparciom i pomaga w regularnym wypróżnianiu. Warzywo to działa też jak probiotyk, wspierając rozwój korzystnej mikroflory jelitowej.

Jest też bogatym źródłem witaminy C, która wzmacnia odporność i działa jako silny antyoksydant, oraz witamin z grupy B, kluczowych dla układu nerwowego. Zawiera cenne minerały, takie jak potas (regulujący ciśnienie krwi), wapń, magnez oraz żelazo. Ma także działanie przeciwzapalne, dzięki zawartości takich substancji jak glukozynolany czy polifenole. Dodatkowo działa moczopędnie i wspomaga oczyszczanie organizmu z toksyn, a zawarta w niej siarka zbawiennie wpływa na kondycję włosów, skóry i paznokci.

Jak jeść to warzywo?

Rzepy zazwyczaj nie trzeba obierać — wystarczy dokładnie ją umyć przed jedzeniem lub gotowaniem. Często spożywa się ją także na surowo, jednak w przypadku większych i starszych sztuk, które mają twardszą skórkę, lepiej ją usunąć. Mniejsze bulwy można przygotowywać w całości, natomiast większe warto pokroić na kawałki. Po obróbce termicznej rzepa staje się łagodniejsza w smaku.

Najpopularniejszą formą jest starta rzepa z jabłkiem i marchewką, doprawiona jogurtem naturalnym lub śmietaną i sokiem z cytryny. Nabiał doskonale łagodzi jej naturalną ostrość. Rzepa może być też ciekawą alternatywą dla ziemniaków. Przede wszystkim ma znacznie mniej kalorii, a jednocześnie dostarcza sporo błonnika, dzięki czemu lepiej syci i wspiera trawienie. Doskonale smakuje również kiszona.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o białą rzepę

Jakie właściwości zdrowotne ma biała rzepa?

Dlaczego biała rzepa jest dobra na jelita i odchudzanie?

Warzywo to jest idealnym wsparciem dla układu pokarmowego, ponieważ:

Jak przygotować białą rzepę do spożycia?

Z czym najlepiej podawać białą rzepę?

Istnieje kilka sprawdzonych sposobów na włączenie tego warzywa do menu:

Czytaj też:

Japończycy jedzą ją po tłustym obiedzie. Ta śliwka pomaga na uczucie ciężkościCzytaj też:

Dietetyczka wskazała najlepszą kiełbasę z Biedronki. Ta ma prosty skład i dużo mięsa