Od środy duże obniżki w Dino. Tanieją kawa i herbata, bez żadnej aplikacji

Na uzupełnienie domowych zapasów masz kilka dni. Niemal wszystkie opisane niżej promocje obowiązują w tym samym terminie. Zaczynają się w środę, a kończą we wtorek. Trwają więc od 15 do 21 kwietnia 2026 roku. Dino nie narzuca na klientów żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę towarów nabywanych w ramach promocji. Możesz wziąć tyle produktów, ile chcesz, nie tracąc okazji do odciążenia budżetu. Co więcej, nie musisz posiadać żadnej karty ani aplikacji lojalnościowej, by skorzystać z obniżek. Wystarczy, że przyjdziesz do sklepu i zrobisz odpowiednie zakupy.

Tania herbata w Dino

Promocja na herbatę obejmuje wszystkie herbaty Lipton, między innymi zieloną i owocową (na przykład o smaku mango i brzoskwini). Możesz je dowolnie mieszać i łączyć w różnego rodzaju zestawy. Jeśli kupisz co najmniej dwa produkty wskazanej marki, za każdy z nich zapłacisz 40 procent mniej niż zazwyczaj. Rabat nalicza się przy kasie.

Jakie kawy przecenia Dino?

Dino przygotowało promocję na kawy rozpuszczalne Jacobs – Crema oraz Cronat Gold – sprzedawane w opakowaniach o pojemności 200 gramów. Ich koszt spada do 27,99 zł za sztukę. Obniżka sięga niespełna 10 złotych, ale zaczyna obowiązywać dopiero przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów objętych rabatem.

Sieć przecenia również „małe czarne” w ziarnach. Za paczkę MK Cafe Premium o wadze jednego kilograma zapłacisz teraz 55,99 zł zamiast 73,99 zł. Z kolei na kawę Blend Rio de Brass (1 kg) wydasz tylko 43,89 zł. Natomiast regularna cena (poza promocją) to 54,95 zł. Na tym jednak nie koniec.

Jeśli wybierzesz się do Dino w dniach 15-18 kwietnia 2026 roku i kupisz co najmniej dwa opakowania kawy mielonej Woseba Mocca Fix Gold (każde o pojemności 550 gramów) koszt jednej sztuki wyniesie tylko 27,49 zł. Zaoszczędzisz ponad 10 złotych na jednym produkcie.

Czytaj też:

