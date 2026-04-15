Kiedyś zakazane dla „sercowców”. Teraz kardiolog poleca: są dobre dla mózgu i sycą na długo

Jajka to jeden z najczęściej spotykanych składników w codziennym jadłospisie. Są nie tylko łatwo dostępne, ale też bardzo wszechstronne w kuchni. Można je przygotować na wiele sposobów – gotowane, smażone, w formie jajecznicy, omletu czy jako dodatek do różnych potraw. Dzięki wysokiej zawartości białka i wartości odżywczych stanowią ważny element zbilansowanej diety. To właśnie ich prostota i uniwersalność sprawiają, że tak chętnie sięgamy po nie każdego dnia.

Kiedyś zakazane dla osób z wysokim cholesterolem

Lekarz kardiolog Anna Bartusiak-Chatys rozprawiła się z mitem, który pokutuje na temat jedzenia jajek, a mianowicie – że szkodzą naszemu sercu, zwiększając cholesterol i ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Czy pacjenci z tymi dolegliwościami mogą więc spożywać jajka?

To częste pytania, bo przez lata jajka były zakazane dla pacjentów z wysokim cholesterolem czy incydentami sercowo-naczyniowymi – powiedziała.

Ekspertka wyjaśniła jednak, że aktualnie liczne badania pokazują, że cholesterol zawarty w jajkach nie wpływa istotnie na wzrost cholesterolu LDL, ponieważ największy wpływ na to mają tłuszcze nasycone, które występują w produktach, takich jak boczek, kiełbasa, masło lub majonez, który – zdaniem specjalistki – również jest „bombą tłuszczową”.

Dlatego dużo ważniejsze jest nie to, czy jemy jajka, ale z czym je jemy. Unikajmy jedzenia ich z tymi produktami – podsumowała ekspertka.

Dodała również, że umiarkowane spożycie jajek, czyli 1–2 dziennie, nie zwiększa incydentów sercowo-naczyniowych, a może nawet je zmniejszać.

Dlaczego warto jeść jajka?

Warto jeść jajka, ponieważ są jednym z najbardziej odżywczych produktów w codziennej diecie. Zawierają pełnowartościowe białko, czyli takie, które dostarcza wszystkich niezbędnych aminokwasów potrzebnych do budowy i regeneracji organizmu. Są również źródłem witamin, takich jak A, D, E oraz witaminy z grupy B (w tym B12), a także składników mineralnych, m.in. żelaza, fosforu i selenu.

Jajka zawierają także cholinę – związek ważny dla prawidłowej pracy mózgu i układu nerwowego. Obecne w nich luteina i zeaksantyna wspierają zdrowie oczu i mogą chronić wzrok przed pogorszeniem. Co ważne, mimo dawnych obaw dotyczących cholesterolu, aktualne badania wskazują, że umiarkowane spożycie jajek u większości zdrowych osób nie zwiększa ryzyka chorób serca.

Dzięki swojej wartości odżywczej i sycącemu charakterowi jajka mogą również pomagać w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, ponieważ dają uczucie sytości na dłużej i ograniczają podjadanie między posiłkami.

Czytaj też:

Dietetyczka wskazała najlepszą kiełbasę z Biedronki. Ta ma prosty skład i dużo mięsaCzytaj też:

Te pierogi z Biedronki mogą uratować obiad. Dietetyczka mówi jasno, kiedy warto po nie sięgnąć