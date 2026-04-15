Dietetyk ostrzega: to jedne z najgorszych płatków na kolację. Wszyscy myślą, że są zdrowe

Płatki zalane mlekiem albo wymieszane z jogurtem to jeden z tych prostych patentów, które ratują poranki i wieczory. Robi się je w minutę, a przy tym naprawdę smakują. Trudno o coś szybszego, co jednocześnie daje uczucie, że zjadło się coś konkretnego. Okazuje się jednak, że płatki kukurydziane, które większość Polaków uważa za bardzo zdrowe, wcale takie nie są.

Czy płatki kukurydziane są zdrowe?

Płatki kukurydziane mają opinię lekkiego, „bezproblemowego” śniadania lub kolacji i pewnie dlatego tak często lądują w naszych miskach. W praktyce bywa z nimi różnie. Ich indeks glikemiczny jest wysoki, więc po zjedzeniu poziom cukru we krwi szybko idzie w górę. Problem w tym, że równie szybko potrafi potem spaść – i nagle po dwóch, trzech godzinach znowu robi się człowiek głodny. Przy częstym sięganiu po takie produkty może to mieć znaczenie dla metabolizmu, zwłaszcza jeśli ktoś już ma skłonność do wahań cukru czy insulinooporności.

Proszę natomiast wiedzieć, że płatki kukurydziane mają wysoki indeks glikemiczny, który wynosi około 80. Dla porównania indeks glikemiczny płatków owsianych górskich to około 50 – powiedział dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym przez siebie nagraniu na YouTube.

Do tego dochodzi kwestia przetworzenia. Płatki kukurydziane są go raczej dobrym przykładem – mają niewiele błonnika i ogólnie mniej wartości odżywczych niż np. zwykłe płatki owsiane. Często są też dosładzane, co tylko pogłębia temat skoków glukozy.

Jakie płatki lepiej wybierać?

Jeśli chcesz wybierać zdrowsze płatki, kluczowa zasada jest prosta: im mniej przetworzone, tym lepiej. To właśnie stopień przetworzenia najmocniej wpływa na indeks glikemiczny i wartość odżywczą.

Najlepszym wyborem są przede wszystkim płatki pełnoziarniste, takie jak płatki owsiane (zwłaszcza górskie lub zwykłe), które mają niższy IG (ok. 40–55) i dużo błonnika, dzięki czemu zapewniają dłuższe uczucie sytości i stabilniejszy poziom cukru we krwi. Podobnie dobrze wypadają płatki jęczmienne czy żytnie – ich indeks glikemiczny jest jeszcze niższy, co czyni je bardzo dobrym wyborem na śniadanie.

Warto natomiast unikać płatków błyskawicznych, ekspandowanych i dosładzanych, bo są bardziej przetworzone i szybciej podnoszą poziom glukozy. Różnica jest duża – np. płatki owsiane błyskawiczne mają wyższy IG niż górskie, właśnie przez większe rozdrobnienie.

Czytaj też:

Dodaj do herbaty zamiast cukru. Wzmocni serce, poprawi cholesterol i zapobiegnie infekcjiCzytaj też:

Nie tylko szpinak. Ta ryba ma najwięcej żelaza ze wszystkich, ale mało kto o tym wie