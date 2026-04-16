Wystarczy 1 dziennie. Ten orzech to złoto dla tarczycy, serca i mózgu

Coraz częściej okazuje się, że klucz do lepszego zdrowia nie kryje się w skomplikowanych dietach czy drogich suplementach, lecz w prostych, codziennych wyborach. Jednym z nich może być sięgnięcie po niepozorny produkt, który – jak podkreślają specjaliści – ma wyjątkowy wpływ na funkcjonowanie organizmu.

Jedna sztuka dziennie może wspomóc zdrowie

Lekarz Marek Skoczylas w opublikowanym nagraniu powiedział, że jeden orzech brazylijski może odmienić nasze zdrowie.

Już jedna sztuka na dzień jest w stanie pokryć dzienne zapotrzebowanie naszego organizmu na pewien szalenie ważny pierwiastek, od którego w bardzo dużym stopniu zależy funkcjonowanie naszej tarczycy, naszego serca i mózgu oraz naszego układu odpornościowego – zaczął specjalista.

Mowa o selenie. Ekspert dodał, że nawet jeden miliard osób na całym świecie spożywa niedostateczną ilość selenu dziennie, a biorąc pod uwagę fakt, jak ważny jest to pierwiastek, nagle na znaczeniu zyskuje ten jeden, wyjątkowy orzech, który może zawierać od 68 do 91 mikrogramów selenu.

Dlaczego selen jest tak ważny?

Produkcja hormonów tarczycy generuje nadtlenek wodoru. Selen (jako składnik peroksydazy glutationowej) neutralizuje go, chroniąc tarczycę przed stanami zapalnymi i uszkodzeniami. To jednak nie wszystko, ponieważ selen jest potężnym antyoksydantem. Oznacza to, że zwalcza stres oksydacyjny, który przyspiesza starzenie się komórek (spowodowanych nadmiarem wolnych rodników). Selen wchodzi w skład selenoprotein, które działają jak tarcza przeciwrodnikowa.

Selen jest również ważny dla serca. Pomaga redukować stany zapalne w naczyniach krwionośnych i zapobiega utlenianiu cholesterolu LDL (co jest kluczowe w profilaktyce miażdżycy). Dodatkowo optymalny poziom selenu w organizmie wpływa na poprawę koncentracji i nastroju, a jego niedobory są wiązane z większym ryzykiem wystąpienia stanów depresyjnych oraz chorób neurodegeneracyjnych (jak choroba Alzheimera). Trzeba jednak pamiętać, że orzechy brazylijskie bogate w selen nie będą magicznym antidotum na wszystko. Ich jedzeniem jedynie będzie wspierać nasz organizm. Jeden zdrowy produkt w jadłospisie nie zastąpi jednak bogatej i zróżnicowanej diety.

Jednak z selenem nie wolno przesadzać. Nadmiar (selenoza) jest toksyczny i może prowadzić do wypadania włosów, łamliwości paznokci czy problemów trawiennych. Dlatego 1–2 orzechy dziennie to dawka idealna – „bezpieczna granica”, o której wspomniał dr Skoczylas.

