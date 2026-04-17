Markowa kawa za 15,99 zł zamiast prawie 28 zł. Tym razem bez limitów

Kawa to jeden z najczęściej spożywanych napojów na świecie i dla wielu osób nieodłączny element codziennej rutyny. Niestety od wielu miesięcy jej cena systematycznie rośnie, co jest odczuwalne dla konsumentów. Wiem, bo sama przepadam za kawą i widzę różnicę, ile za nią płacę podczas zakupów. Dlatego jeśli chcemy zaoszczędzić, warto zwracać uwagę na promocje w supermarketach i kupować kawę w niższych cenach, gdy tylko pojawi się taka okazja.

Tania kawa w Auchan

W Auchan aktualnie trwa promocja na kawę mieloną Tchibo Exclusive w opakowaniu 250 g. Aktualna cena promocyjna wynosi 15,99 zł za sztukę, co przekłada się na 6,40 zł za 100 g produktu. Zastosowana obniżka wynosi 41procent względem ceny standardowej. Zgodnie z informacją o najniższej cenie z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, która wynosiła 27,38 zł, jest to znacząca oszczędność. Musisz jednak pamiętać o tym, że ta oferta nie będzie trwała w nieskończoność. Kończy się 22 kwietnia 2026 roku.

Błędy w przechowywaniu kawy

Wiele osób popełnia podstawowe błędy w przechowywaniu kawy, przez co szybko traci ona swój aromat i smak. Jednym z najczęstszych jest trzymanie jej w otwartym opakowaniu lub w lodówce – wilgoć i dostęp powietrza negatywnie wpływają na jakość ziaren, ale też na kawę mieloną. Błędem jest także przechowywanie jej w przezroczystych pojemnikach wystawionych na światło.

Aby kawa jak najdłużej zachowała świeżość, najlepiej trzymać ją w szczelnie zamkniętym, nieprzezroczystym pojemniku, w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Warto też kupować mniejsze ilości produktu, które jesteśmy w stanie zużyć w krótszym czasie – dzięki temu kawa zawsze będzie świeża i pełna aromatu.

Wiele osób pewnie nie wie, ale w ciekawy sposób można też użyć pozostałości po tym napoju. Koniecznie sprawdź, jak wykorzystać fusy po kawie. Możesz dzięki temu też trochę zaoszczędzić.

W Dino ruszyła mocna promocja na kawę. Przy dwóch oszczędzasz prawie 20 zł

Te wędliny w sklepie to pułapka. Dietetyczka pokazuje lepsze wybory