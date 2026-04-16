W Dino ruszyła mocna promocja na kawę. Przy dwóch oszczędzasz prawie 20 zł

Najmocniej wyróżnia się oferta na Jacobs, gdzie przy zakupie dwóch opakowań można zaoszczędzić niemal 20 zł. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach Dino do wtorku 21 kwietnia 2026 roku, chyba że produkty wyprzedadzą się wcześniej.

Największa promocja dotyczy kawy Jacobs. Trzeba spełnić jeden warunek

Najmocniej przecenionym produktem w gazetce jest kawa rozpuszczalna Jacobs 200 g w wariantach: Cronat Gold oraz Crema. Cena promocyjna wynosi 27,99 zł za sztukę, ale obowiązuje wyłącznie przy zakupie minimum dwóch opakowań. To ważne, bo przy zakupie jednej sztuki cena wraca do poziomu regularnego i wynosi 37,89 zł.

W praktyce oznacza to, że:

za 2 opakowania zapłacimy 55,98 zł ,

, zamiast standardowych 75,78 zł,

co daje 19,80 zł oszczędności na całym zakupie.

Dino pozwala dowolnie mieszać warianty, więc nie trzeba kupować dwóch identycznych słoików.

W promocji są też inne popularne kawy

Gazetka obejmuje również kilka innych przecen dla osób preferujących kawę mieloną lub ziarnistą:

MK Café Premium mielona 250 g – 18,89 zł,

Rio de Brass Classic rozpuszczalna 200 g – 17,75 zł,

Rio de Brass Blend ziarnista 1 kg – 43,89 zł,

MK Café Premium ziarnista 1 kg – 55,99 zł,

Kawa zbożowa Anatol 20 torebek – 3,89 zł.

W tych przypadkach gazetka nie wskazuje dodatkowych limitów zakupowych ani konieczności kupowania kilku sztuk.

Czy ta promocja na kawę rzeczywiście się opłaca?

Najkorzystniej wypada oferta na Jacobs, ale tylko wtedy, gdy planujemy kupić od razu dwa opakowania. Cena 27,99 zł za 200-gramowy słoik jest wyraźnie niższa od standardowej.

Dobrze prezentuje się również Rio de Brass Blend za 43,89 zł za kilogram, bo przy obecnych cenach kaw ziarnistych oferty poniżej 45 zł za kilogram pojawiają się coraz rzadziej.

Nieco mniej atrakcyjnie wypada przecena na kawę MK Café mieloną – tutaj różnica względem standardowych promocji w innych sklepach jest niewielka.

Kupujesz kawę na zapas? O tym warto pamiętać

Jeśli planujesz większe zakupy, pamiętaj, że kawę najlepiej przechowywać w suchym miejscu, z dala od światła oraz w szczelnie zamkniętym opakowaniu lub pojemniku. Dotyczy to szczególnie kawy rozpuszczalnej, która po otwarciu szybko chłonie wilgoć i może się zbrylić.

