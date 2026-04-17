Dietetyczka wskazała najlepsze produkty z Biedronki. „Krótki skład i bez cukru”

Podczas robienia zakupów spożywczych zwracaj szczególną uwagę na skład produktów. Wybieranie żywności o prostym, krótkim składzie pozwala unikać nadmiaru sztucznych dodatków, konserwantów i cukrów. Produkty z dobrym składem są zazwyczaj zdrowsze i bardziej wartościowe dla organizmu. Świadome czytanie etykiet pomaga podejmować lepsze decyzje żywieniowe i dbać o swoje zdrowie na co dzień.

Produkty z Biedronki polecane przez dietetyczkę

Dietetyczka Marta Wysogląd opublikowała na Instagramie nagranie, w którym poleciła produkty, które najlepiej kupić w Biedronce. Jako jeden z produktów ekspertka pokazała „unikat”, ponieważ – jak twierdzi – nie widziała takiego produktu nigdzie indziej. Chodzi o musli 5 zbóż marki „Vitanella”. Składa się ono tylko z płatków zbożowych: jęczmiennych, orkiszowych, żytnich, owsianych i pszennych. Można ich używać na przykład zamiast płatków owsianych.

Specjalistka poleca też to granolę marki „Vitonella” w wersji bez cukru.

Nie zawiera dodatku cukrów ani syropów, olejów utwardzanych. Występuje w dwóch smakach. Mój ulubiony to ten kakaowy. Świetnie sprawdzi się do jogurtów z owocami i na drugie śniadanie – powiedziała ekspertka.

Kolejnym produktem godnym polecenia, zdaniem specjalistki od zdrowego odżywiania, są ciasteczka wielozbożowe, również marki „Vitanella”, bez dodatku cukru. Nie zawierają tłuszczów utwardzonych, a jedna porcja tych ciasteczek dostarcza prawie 7 g błonnika pokarmowego.

Jeśli z kolei szukasz dobrego jogurtu z Biedronki, to ekspertka radzi postawić na jogurt owocowy ze zbożami marki „Fruvita Pure”.

Bije inne produkty na głowę. W składzie znajdziemy tylko jogurt naturalny, przetarte owoce i płatki zbożowe – powiedziała.

Jeśli wolisz coś bardziej wysokobiałkowego, to sięgnij po kefir „Protein”.

Ma prosty skład, jest bardzo dobrym źródłem białka i bakterii korzystnych dla naszych jelit – wyjaśniła.

Jak wybierać zdrowe produkty?

Wybieranie zdrowszych produktów w sklepie wcale nie musi być skomplikowane. Wymaga jednak odrobiny uwagi. Zamiast sugerować się marketingowymi sloganami na opakowaniach, lepiej zerknąć na skład. To tam widać najwięcej. Im krótsza lista składników, tym większa szansa, że produkt jest mniej przetworzony. W praktyce często oznacza to lepszy wybór.

Na co dzień dobrze sięgać po rzeczy możliwie proste: świeże warzywa i owoce, pełnoziarniste produkty czy naturalne źródła białka. Takie jedzenie zwykle dostarcza więcej błonnika, witamin i minerałów niż jego mocno przetworzone odpowiedniki. Przy okazji jest bardziej sycące.

Twoje wybory jedzeniowe realnie wpływają na funkcjonowanie organizmu. Trawienie jest sprawniejsze, poziom cukru we krwi mniej się waha, łatwiej też utrzymać stabilną wagę. Długofalowo ma to znaczenie, bo dieta oparta na lepszej jakości produktach może ograniczyć ryzyko problemów takich jak choroby serca czy cukrzyca typu 2. Nie chodzi jednak ciągłe analizowanie każdego produktu. Bardziej o kierunek. Wybieraj produkty, gdzie jest mniej cukru, mniej soli, unikaj tłuszczów trans tam, gdzie się da. Z czasem takie decyzje wchodzą w nawyk.

