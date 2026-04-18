To jest najlepszy majonez w Polsce. Ekspertka nie ma wątpliwości: krótki skład i najwięcej żółtek

Wielu Polaków bardzo przepada za majonezem, który od lat jest jednym z najpopularniejszych dodatków w polskiej kuchni. Jego kremowa konsystencja i delikatny smak sprawiają, że świetnie komponuje się z wieloma potrawami. Majonez często dodawany jest do kanapek, sałatek czy jajek, podkreślając ich smak i nadając im bardziej wyrazisty charakter. Trudno wyobrazić sobie bez niego choćby tradycyjną sałatkę jarzynową.

Ranking majonezów Katarzyny Bosackiej

Katarzyna Bosacka na swoim Instagramie przeprowadziła wielki test majonezów. Przetestowała między innymi majonez stołowy „Motyl”. Jest w nim 3,5 procent żółtka jaja kurzego w proszku, ale za to jest skrobia modyfikowana, guma ksantanowa, regulatory kwasowości, a do tego sól wapniowo-disodowa EDTA, która – jak twierdzi ekspertka – może zaburzać gospodarkę mineralną w naszym organizmie. Kolejnym był „Majonez Roleski”.

Skład ma w sumie podobny, dlatego że żółtek jaja kurzego jest 3 procent. Jest też guma guar, guma ksantanowa, skrobia modyfikowana, długi skład – powiedziała.

Trochę lepszym składem wyróżnia się majonez napoleoński „Mosso”, ponieważ żółtka jaja kurzego w proszku jest 6 procent. Z zagęstników jest guma ksantanowa. Ekspertka „pod lupę” wzięła też majonez „Hellmann’s”.

Ma nawet przyjemny skład, bo jest on dosyć krótki: żółtka jaja kurzego co prawda 3 procent, ale dalej jest cukier, olej rzepakowy oczywiście na pierwszym miejscu w składzie. Są też aromaty sztuczne, przyprawy i sól i wapniowo-disodowa EDTA, barwnik, karoteny – wyjaśniła.

Najlepsze majonezy zdaniem ekspertki

Zwycięzcą rankingu Katarzyny Bosackiej okazał się majonez Kielecki i Winiary.

Teraz pewnie chcecie się dowiedzieć, który wygrywa – powiedziała.

Wyjaśniła, że w majonezie „Winiary” skład jest dosyć dobry.

Zawiera olej rzepakowy, żółtka jaja to 6 procent, ocet, musztarda (która składa się z wody, gorczycy, octu, soli, cukru, przypraw i aromatów). Dalej jest też cukier, który jest dodany do majonezu, przyprawy, przeciwutleniacz – sól wapniowo-disodowa EDTA oraz kwas cytrynowy.

Z kolei majonez „Kielecki” ma w składzie olej rzepakowy, musztardę (woda, ocet, gorczyca, cukier, sól, przyprawy), wodę oraz żółtka jaj kurzych – to 7 procent.

Znam zarówno jeden, jak i drugi smak majonezu. Majonez Winiary jest słodszy, majonez Kielecki jest bardziej wytrawny. Ale ze względu na skład zdecydowanym zwycięzcą rankingu jest majonez „Kielecki”– podsumowała specjalistka od zdrowego odżywiania.

Czytaj też:

