Kawosze ruszą do Stokrotki. Na tej kawie oszczędzisz ponad 13 zł, ale jest jeden warunek

Promocja na kawę trwa do środy, 22 kwietnia 2026 roku. Najwięcej zyskają klienci, którzy posiadają aplikację lojalnościową Nasza Stokrotka. Na pierwszy rzut oka obniżki nie są duże, ale mogą wyraźnie odciążyć domowy budżet, zwłaszcza przy zakupie większej liczby sztuk. Sieć nie narzuca klientom żadnych ograniczeń w tej kwestii. Nie ma limitów, więc możesz wziąć tyle produktów, ile chcesz, nie tracąc okazji do oszczędności.

Jaką kawę przecenia Stokrotka?

Uwagę przyciąga promocja na kawę rozpuszczalną Nescafe Classic. Teraz można ją kupić za 22,99 zł. To cena dla klientów z aplikacją Nasza Stokrotka. Ci, którzy jej nie posiadają, zapłacą za produkt nieco więcej, bo 24,99 zł. Tak czy inaczej, obniżka jest spora. Regularny koszt produktu wynosi bowiem 36,49 zł.

Powody do radości mają również wielbiciele marki Eduscho. Sieć przeceniła wiele rodzajów tej właśnie kawy. Na ziarnistą – Espresso Classic i Caffe Crema – wydasz 59,99 zł. Tyle trzeba zapłacić za opakowanie o wadze jednego kilograma. Z kolei kawa rozpuszczalna Eduscho Family (200 g) kosztuje 35,99 zł. Natomiast wariant mielony wspomnianego produktu (500 g) potaniał jeszcze bardziej. Jego cena „spadła” do 34,99 zł.

Co dodać do kawy, by wzmocnić jej cenne właściwości

Już sama „mała czarna” to skarbnica antyoksydantów, ale odpowiednie dodatki mogą zamienić ją w prawdziwy eliksir zdrowia i energii. Warto wzbogacić ją o przyprawy. Dobrze sprawdzi się na przykład kardamon, cynamon, chili czy wanilia. Możesz też śmiało sięgnąć po pastę tahini lub masło orzechowe. Wszystko zależy tak naprawdę od twoich preferencji smakowych. Lepiej unikaj wysokoprzetworzonych dodatków, takich jak na przykład mleko skondensowane, czy słodzone śmietanki w proszku. To produkty pełne „pustych kalorii”, które nie wnoszą nic wartościowego do diety.

Czytaj też:

Ma lepiej przyswajalny wapń niż nabiał. To warzywo Polacy wciąż pomijająCzytaj też:

Blenduję i piję codziennie. Ten zielony koktajl wspiera wątrobę i oczyszcza organizm