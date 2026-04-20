Babcia piła to na trawienie. Dziś wraca i wspiera jelita lepiej niż myślisz

Kiedyś podchodziło się do zdrowia w inny sposób niż dziś. Zamiast od razu sięgać po leki z apteki, ludzie z pokoleniach naszych dziadków i babć, chętnie korzystali z naturalnych metod. Często przekazywano je z pokolenia na pokolenie. Na przeziębienie popularne były herbaty ziołowe, miód czy czosnek. na bóle brzucha napary z rumianku lub mięty. Jest jeszcze jeden produkt, który wtedy cieszył się dużą popularnością, a dzisiaj też zasługuje na uwagę.

Napój idealny na trawienie

Chodzi o zsiadłe mleko. Jego picie korzystnie wpływa na jelita i proces trawienia. Już lata temu wiedziała o tym moja babcia, która zawsze chwaliła ten napój. Najczęściej zsiadłe mleko piło się po prostu do obiadu albo wieczorem, zwłaszcza latem, kiedy było czymś lekkim i orzeźwiającym. Czasem jedzono je też z młodymi ziemniakami albo kromką chleba zamiast pełnego posiłku.

W wielu domach sięgano po nie wtedy, gdy ktoś czuł się „przejedzony” albo miał ciężkość na żołądku. Ten tradycyjny produkt zawiera naturalnie występujące bakterie fermentacji mlekowej, takie jak Lactobacillus, które wspierają równowagę mikroflory jelitowej. Dzięki temu może wspomaga trawienie, ale też wchłanianie składników odżywczych. łagodzi też niektóre dolegliwości, jak uczucie ciężkości czy wzdęcia. To wszystko przekłada się na lepsze funkcjonowania zdrowia układu pokarmowego.

Badanie pod tytułem „Health-Promoting and Functional Properties of Fermented Milk Beverages with Probiotic Bacteria in the Prevention of Civilization Diseases” wskazuje, że dzięki produkcji kwasów organicznych i nadtlenku wodoru fermentowane napoje mleczne zakwaszają środowisko jelitowe. To skutecznie hamuje rozwój szkodliwych bakterii chorobotwórczych.

Jakie jeszcze właściwości ma zsiadłe mleko?

Zsiadłe mleko jest także często lepiej tolerowane przez osoby z łagodną nietolerancją laktozy. Jednocześnie dostarcza dobrze przyswajalnego białka oraz składników mineralnych, zwłaszcza wapnia, który odgrywa ważną rolę w utrzymaniu zdrowych kości i zębów.

Regularne spożywanie fermentowanych produktów mlecznych może wspierać układ odpornościowy poprzez wpływ na mikrobiotę jelitową, która jest istotnym elementem odporności organizmu. Dodatkowo obecność związków powstających w trakcie fermentacji, takich jak krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, korzystnie działa na metabolizm i pomaga w utrzymaniu prawidłowej pracy układu pokarmowego.

Seniorzy powinni jeść te „pączki” codziennie. Chronią serce i mózg, a my o nich zapominamyCzytaj też:

Wiele osób smaży na złym tłuszczu. Dietetyczka pokazuje lepszy wybór