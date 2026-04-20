W Biedronce ta kawa 40% taniej. Nie trzeba karty, ale jest jeden warunek

W Biedronce na miłośników „małej czarnej” czeka prawdziwa niespodzianka. Sieć obniża ceny produktów znanej i lubianej marki. Z rabatu skorzystać może każdy. Nie ma konieczności posiadania karty lojalnościowej ani aplikacji. Na uzupełnienie domowych zapasów masz kilka dni. Promocja trwa od poniedziałku do niedzieli. Zaczyna się 20, a kończy 26 kwietnia 2026 roku.

Obniżka cen kawy w Biedronce

Biedronka „ścina” ceny produktów marki Café d’Or o 40 procent. Promocja obejmuje wszystkie kawy rozpuszczalne, między innymi Gold I Crema. By zaoszczędzić, musisz nabyć minimum dwa opakowania. Pamiętaj przy tym o jednej ważnej kwestii – rabat dotyczy wyłącznie tańszego spośród wybranych towarów. Za droższy zapłacisz przy kasie pełną cenę.

Jak prawidłowo przechowywać kawę?

Kawa potrafi stracić aromat szybciej niż się wydaje, dlatego sposób jej przechowywania ma ogromne znaczenie. Specjaliści radzą, by trzymać produkt w szczelnym, nieprzezroczystym i hermetycznie zamykanym pojemniku, który zabezpiecza ziarna przed działaniem takich czynników zewnętrznych, jak na przykład tlen, światło czy wilgoć.

Najlepiej trzymać kawę w suchej, zacienionej szafce, z dala od źródeł ciepła (kuchenki, grzejnika itp.). Jeśli kupujesz produkt w większych opakowaniach, przesyp go do mniejszych pojemników. Dzięki temu „mała czarna” zachowa swój aromat na dłużej.

Dlaczego warto pić kawę?

Kawa zawiera kofeinę, która poprawia koncentrację, czujność i może chwilowo zwiększać wydolność fizyczną. To jednak nie wszystko. W składzie „małej czarnej” znajdują się również polifenole, czyli związki o działaniu antyoksydacyjnym, które pomagają neutralizować wolne rodniki i wspierają ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym. Regularne, umiarkowane picie naparu bywa łączone z niższym ryzykiem niektórych chorób przewlekłych, w tym miażdżycy i cukrzycy typu drugiego. Warto jednak pamiętać, że najwięcej korzyści przynosi picie „czystej małej czarnej” bez dużej ilości cukru i wysokokalorycznych dodatków.

