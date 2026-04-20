To owoce z największą ilością pestycydów. Masz je w koszyku częściej, niż myślisz

Większość osób, które starają się dbać o dietę, sięga po owoce i warzywa. Dostarczają one witamin i minerałów ważnych dla prawidłowej pracy organizmu. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę z faktu, że te produkty skrywają w sobie też wielu nieproszonych „gości” w postaci zanieczyszczeń i pestycydów. Zwróciła na to uwagę dr Natalia Suchocka, specjalistka w zakresie mikrobiologii. Przeanalizowała najnowszy raport amerykańskiej organizacji EWG, która co roku publikuje listę najbardziej zanieczyszczonych produktów roślinnych, znaną szerzej jako „brudna dwunastka” Na szczycie listy, już kolejny raz z rzędu pojawiają się ukochane przez Polaków artykuły spożywcze. Sprawdź szczegóły.

Najbardziej zanieczyszczone owoce i warzywa

W rankingu znalazło się dwanaście pozycji. Najmniej zanieczyszczonym produktem – w świetle przedstawionej listy są – borówki. Zajęły ostatnie miejsce w zestawieniu. Niechlubne wyższe pozycje zajmują ziemniaki, gruszki, jeżyny, jabłka, wiśnie, brzoskwinie i nektarynki (odpowiednio jedenaste, dziesiąte, dziewiąte, ósme, siódme, szóste oraz piąte miejsce). Poza „podium” uplasowały się winogrona. W „najgorszej trójce” znalazły się natomiast truskawki, jarmuż, kapusta liściasta i gorczycowa. Najbardziej zanieczyszczonym warzywem okrzyknięto zaś szpinak. To on kumuluje w sobie najwięcej pestycydów. Dr Natalia Suchocka apeluje jednak, by nie bać się wymienionych produktów i nie eliminować ich ze swojego jadłospisu.

Nie chodzi o strach, chodzi o strategię. Największy wpływ na Twoje zdrowie ma to, co robisz codziennie – podkreśla ekspertka w opublikowanym materiale.

O czym pamiętać, włączając owoce i warzywa do diety?

Specjalistka podpowiada, by sięgać po warzywa i owoce typu bio i dokładnie myć je przed spożyciem. Sama woda nie wystarczy jednak, by usunąć ewentualne bakterie i pozostałości środków ochrony roślin. Najlepiej – jak wskazuje ekspertka – wymieszać ją z sodą (1 łyżeczka na litr) lub octem (15-30 ml na litr). „Rotuj produkty i źródła” – radzi, wskazując, że najważniejsza w diecie jest różnorodność.

