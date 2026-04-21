Ten „chwast” masz za darmo. Zielarka: odtruwa organizm i oczyszcza nerki

W polskiej kulturze wiele roślin, które namiętnie wyrywamy z trawników i ogródków, to w rzeczywistości „superfood” o potężnych właściwościach prozdrowotnych. W niektórych przypadkach pozbywanie się ich to naprawdę duży błąd. Osoby z pokolenia naszych dziadków wiedziały, że wiele roślin jest prawdziwym skarbem.

Jakie właściwości ma pokrzywa zwyczajna?

Świetnym przykładem jest pokrzywa zwyczajna. Dla mnie i pewnie dla wielu innych osób jest to najbardziej znienawidzony chwast z dzieciństwa. Parzył podczas zabawy i zawsze trzeba było bardzo uważać. Teraz, jako dorosła i świadoma osoba, wiem, że jest to jedna z najbardziej wartościowych roślin w naszej szerokości geograficznej. Zawiera mnóstwo żelaza, wapnia, magnezu oraz witamin z grupy B. To jednak nie koniec. Zielarka Paulina Polok w opublikowanym materiale na Instagramie wyjaśniła też, co daje codzienne picie pokrzywy.

Przede wszystkim pokrzywa odtruwa organizm. Napary z pokrzywy pomagają organizmowi pozbyć się szkodliwych substancji zwanych toksynami. Działa także moczopędnie. To znaczy, że zwiększa ilość wydalanego moczu, a to właśnie przez mocz usuwane są zbędne produkty przemiany materii, których organizm już nie potrzebuje. Pokrzywa też oczyszcza nerki – wyjaśniła ekspertka.

Dodała, że wspomaga trawienie, ponieważ pobudza wydzielanie soków żołądkowych i żółci. Dzięki temu ułatwia rozkład pokarmów oraz może łagodzić dolegliwości takie jak wzdęcia czy uczucie ciężkości po posiłku.

Jak przygotować pokrzywę do jedzenia?

Pokrzywa zwyczajna to niezwykle wartościowa roślina. Można ją bezpiecznie jeść, a dzięki wysokiej zawartości żelaza, wapnia i witamin jest uznawana za naturalny eliksir zdrowia. Aby w pełni cieszyć się jej smakiem, najlepiej zbierać młode pędy wczesną wiosną, wybierając miejsca oddalone od spalin i miejskich zanieczyszczeń.

Najważniejszym krokiem w przygotowaniu pokrzywy jest pozbawienie jej parzących właściwości. Można to zrobić poprzez krótkie sparzenie liści wrzątkiem, usmażenie ich na patelni lub dokładne wysuszenie. Po takiej obróbce pokrzywa staje się całkowicie bezpieczna dla podniebienia i zyskuje przyjemny, ziołowo-szpinakowy aromat. W kuchni pokrzywa znajduje bardzo szerokie zastosowanie i z powodzeniem zastępuje szpinak w większości przepisów. Doskonale nadaje się jako baza do gęstych, kremowych zup, składnik aromatycznego pesto z dodatkiem czosnku i orzechów czy też jako dodatek do koktajli witaminowych. Oczywiście można pić też napary z tej rośliny.

