Lepszy niż jogurt naturalny. Ma aż 2 razy więcej białka i syci na kilka godzin

Wiele osób zaczyna dzień od śniadania, które dostarcza energii na cały poranek. Jedną z bardzo szybkich i wygodnych propozycji jest zjedzenie jogurtu. Można go łatwo urozmaicić, mieszając z płatkami owsianymi, chrupiącą granolą lub świeżymi owocami. Taki posiłek jest nie tylko smaczny, ale także pożywny i nie wymaga dużo czasu na przygotowanie.

Lepszy niż jogurt naturalny

Jeszcze lepszym wyborem od jogurtu naturalnego jest skyr. Ten produkt mleczny zawiera więcej białka i mniej tłuszczu niż klasyczny jogurt.

Podobnie jak jogurt naturalny, taki skyr zawiera w swoim składzie dobroczynne kultury bakterii, takie jak Streptococcus thermophilus i Lactobacillus bulgaricus. To, co jednak odróżnia skyr od zwykłego jogurtu, to wyższa zawartość białka. Można przyjąć, że skyr ma go ponad dwukrotnie więcej – powiedział dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym przez siebie nagraniu.

Specjalista dodał, że w 100 gramach skyru znajduje się zwykle około 12 gramów białka. W jogurcie naturalnym jest go z kolei około 5 gramów. Różnica w zawartości białka sprawia, że jogurt typu islandzkiego, czyli skyr, może być bardziej wartościowy dla niektórych osób. Mowa między innymi o ludziach, u których większa zawartość białka w organizmie ma duże znaczenie, na przykład podczas rekonwalescencji czy u seniorów. Dotyczy to też tych, którzy chcą zwiększyć swoją masę i siłę mięśniową.

Jak wykorzystać skyr?

Skyr to bardzo wszechstronny produkt, który można wykorzystać w kuchni na wiele sposobów. Świetnie sprawdza się jako baza do śniadań. Można go łączyć z płatkami owsianymi, granolą, orzechami i świeżymi owocami. Dzięki swojej gęstej konsystencji nadaje się także do przygotowania zdrowych deserów, np. kremów, musów czy serników na zimno. Skyr może zastąpić śmietanę lub majonez w sosach i dipach, dzięki czemu dania stają się lżejsze, ale nadal kremowe. Można go również dodawać do koktajli i smoothie, aby zwiększyć ich zawartość białka i nadać im delikatną, aksamitną konsystencję.

Zamiast słodyczy sięgam po to. Hamuje apetyt i pomaga utrzymać poziom cukruCzytaj też:

Dietetyk odradza ten ser z Biedronki. Polacy wciąż wkładają go do koszyka