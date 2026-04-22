Kawa nawet 13 zł taniej. Jest jeden warunek, ale bez żadnej karty

Akcje promocyjne w Dino to doskonała okazja do tego, by uzupełnić domowe zapasy kawy przed zbliżającą się majówką. Nowe oferty obowiązują od 22 do 28 kwietnia 2026 roku. Czasu na zakupy jest całkiem sporo, bo najbliższa niedziela to dzień handlowy. Sklepy sieci będą czynne od 8.30 do 20.00. Co ważne, z rabatów skorzystać może każdy. Bez konieczności posiadania karty lojalnościowej czy aplikacji. Nie ma też żadnych limitów. Jeśli chcesz zaoszczędzić, musisz jednak spełnić pewien warunek.

Jacobs, MK Café i Eduscho taniej w Dino

Większość promocji na „małą czarną” zorganizowanych przez Dino opiera się na jednej prostej zasadzie – kup co najmniej dwa produkty, a zapłacisz mniej niż zwykle. Ten mechanizm obowiązuje przy naliczaniu rabatu na kawę mieloną MK Cafe Premium (500 g) oraz kawę rozpuszczalną Eduscho Family (200 g). Pierwszy z wymienionych artykułów kosztuje 27,75 zł za sztukę (zamiast 37,99 zł). Cena drugiego „spadła” do 24,99 zł. Oszczędność wynosi aż 13 zł.

Reguła „weź więcej, a wydasz mniej” dotyczy również kawy mielonej Rodzinna Woseba (80 g), ale w tym przypadku obniżka zaczyna obowiązywać dopiero przy zakupie trzech opakowań, a nie dwóch. Jeśli włożysz do koszyka wskazaną liczbę sztuk za każdą z nich zapłacisz tylko 4,59 zł. Regularna cena to 5,79 zł.

Jaką jeszcze kawę przecenia Dino?

Dino obniżyło również ceny kaw ziarnistych sprzedawanych w paczkach o wadze jednego kilograma. Chodzi o Daily Cup Classic Carousel oraz Caffeine Shot Woseba. Pierwsza kosztuje 13, a druga – 7 złotych mniej niż zazwyczaj (odpowiednio 44,99 zł i 57,99 zł). Wskazane wyżej ceny dotyczą jednej sztuki produktu. To jednak nie wszystko. Sieć zorganizowała też promocję na kawę rozpuszczalną Nescafe Classic (200 g). Za opakowanie zapłacisz teraz tylko 29,99 zł. Jego cena regularna wynosi 36,99 zł.

Polacy kupują je na potęgę, a to błąd. Dietetyczka wskazuje najlepsze kabanosyCzytaj też:

Zamiast słodyczy sięgam po to. Hamuje apetyt i pomaga utrzymać poziom cukru