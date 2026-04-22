To ratunek dla stawów i skóry. Ekspertka poleca 5 potraw zamiast drogiego kolagenu

Kolagen to jedno z najważniejszych białek w naszym organizmie. Stanowi podstawowy „budulec” skóry, kości, ścięgien, chrząstek i wielu innych tkanek. Dzięki niemu skóra jest elastyczna i jędrna, a stawy mogą sprawnie się poruszać i amortyzować obciążenia. Z wiekiem naturalna produkcja kolagenu spada, co może prowadzić do powstawania zmarszczek, osłabienia włosów i paznokci, ale też problemów ze stawami. Dlatego tak ważne jest dbanie o jego poziom między wprowadzenie do diety odpowiednich produktów.

Produkty bogate w kolagen

Katarzyna Bosacka, specjalistka od zdrowego odżywiania, w opublikowanym nagraniu na YouTube opowiedziała o produktach, które są bogate w kolagen. Bezapelacyjnym zwycięzcą jest rosół kolagenowy.

Bardzo długo gotowany na kościach, chrząstkach i ścięgnach – powiedziała ekspertka.

Prawdziwy rosół kolagenowy powinien być gotowany na wolnym ogniu od 12 do nawet 24 godzin. Dopiero wtedy twarda tkanka łączna uwalnia cenne aminokwasy: prolinę i glicynę.

Kolejnym produktem bogatym w kolagen są galaretki. Były niezwykle popularne w czasach PRL-u, jednak warto, by znów zagościły w naszym menu. Pamiętaj jednak, że mowa o galaretkach mięsnych lub owocowych robionych na bazie naturalnej żelatyny, a nie o gotowych, sklepowych deserach w proszku, które składają się głównie z cukru, barwników i aromatów.

Ekspertka zauważyła, że daniem bogatym w kolagen jest również zwykły rosół, jednak tylko ten, który jest gotowany na mięsie i kościach. Dużą ilość tego składnika zawiera też skóra z kurczaka oraz podroby.

O czym pamiętać?

Samo przyjmowanie kolagenu może okazać się mało skuteczne dla zdrowia, gdy w organizmie występuje niedobór witaminy C. Rosół warto posypać dużą ilością natki pietruszki, a galaretkę zjeść na przykład z owocami, które zawierają duże ilości tej witaminy. Bez witaminy C proces produkcji nowych włókien kolagenowych jest mocno upośledzony. Kwas askorbinowy nie tylko wspiera biosyntezę kolagenu, ale również odgrywa istotną rolę w jego metabolizmie. Witamina C nie tylko pomaga wytwarzać kolagen, ale też bierze udział w tym, co się z nim dalej dzieje w organizmie.

