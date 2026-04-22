Zapomnij o drogich rybach. Ta ma najwięcej żelaza – dopiero 2,5 kg mintaja daje tyle samo

Ryby stanowią bardzo ważny element naszej diety. Są bogatym źródłem pełnowartościowego białka oraz cennych składników odżywczych. Zawierają kwasy tłuszczowe omega-3, które wspierają pracę serca, mózgu i układu nerwowego. Regularne spożywanie ryb może przyczynić się do poprawy koncentracji oraz zmniejszenia ryzyka wielu chorób, w tym chorób układu krążenia. Ryby dostarczają też witamin, takich jak witamina D i witaminy z grupy B, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dlatego warto włączać je do swojego jadłospisu przynajmniej dwa razy w tygodniu.

Te ryby mają najwięcej żelaza

Dietetyczka Anna Reguła zwróciła uwagę w jednym ze swoich postów na Instagramie, że sardynki wyróżniają się szczególnie wysoką zawartością żelaza na tle innych ryb. Dzięki temu mogą być dobrym wyborem dla osób, które chcą zadbać o odpowiedni poziom tego składnika w diecie.

Sardynki są często uznawane za jedne z najbardziej wartościowych ryb w naszej diecie, ponieważ dostarczają wielu cennych składników mineralnych, w tym właśnie żelaza. W jednej porcji tych ryb znajduje się zauważalna ilość tego pierwiastka, który jest ważny m.in. dla produkcji czerwonych krwinek i prawidłowego funkcjonowania organizmu. Aby dostarczyć 5 mg żelaza, wystarczy zjeść 175 g sardynek. Dla porównania mintaja trzeba by było spożyć aż 2,5 kg.

Pamiętaj, że choć sardynki są bogate w żelazo, także inne ryby i produkty spożywcze mogą dostarczać ten pierwiastek, dlatego najlepiej stawiać na zróżnicowaną dietę.

Jakie są objawy niedoboru żelaza?

Niedobór żelaza może prowadzić do szeregu objawów, które często rozwijają się stopniowo. Jednym z najczęstszych jest przewlekłe zmęczenie i osłabienie, ponieważ organizm nie produkuje wystarczającej ilości hemoglobin. Jest ona odpowiedzialna za transport tlenu.

Może pojawić się także bladość skóry, zawroty głowy i bóle głowy. Osoby z niedoborem żelaza często zauważają pogorszenie koncentracji, uczucie „mgły umysłowej” oraz większą podatność na infekcje. Charakterystyczne bywają również łamliwe paznokcie, wypadanie włosów czy zajady w kącikach ust.

Czytaj też:

Wystarczy pół łyżeczki do kefiru. To „pogromca” stanów zapalnych i sposób na płaski brzuchCzytaj też:

Polacy kupują je na potęgę, a to błąd. Dietetyczka wskazuje najlepsze kabanosy