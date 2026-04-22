Zapomnij o drogich rybach. Ta ma najwięcej żelaza – dopiero 2,5 kg mintaja daje tyle samo
Sardynki w puszce Źródło: Shutterstock
Nie wszystkie ryby są sobie równe. Niektóre wyróżniają się szczególnie wysoką zawartością ważnych składników mineralnych. Zobacz, która ma najwięcej żelaza.

Ryby stanowią bardzo ważny element naszej diety. Są bogatym źródłem pełnowartościowego białka oraz cennych składników odżywczych. Zawierają kwasy tłuszczowe omega-3, które wspierają pracę serca, mózgu i układu nerwowego. Regularne spożywanie ryb może przyczynić się do poprawy koncentracji oraz zmniejszenia ryzyka wielu chorób, w tym chorób układu krążenia. Ryby dostarczają też witamin, takich jak witamina D i witaminy z grupy B, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dlatego warto włączać je do swojego jadłospisu przynajmniej dwa razy w tygodniu.

Te ryby mają najwięcej żelaza

Dietetyczka Anna Reguła zwróciła uwagę w jednym ze swoich postów na Instagramie, że sardynki wyróżniają się szczególnie wysoką zawartością żelaza na tle innych ryb. Dzięki temu mogą być dobrym wyborem dla osób, które chcą zadbać o odpowiedni poziom tego składnika w diecie.

Sardynki są często uznawane za jedne z najbardziej wartościowych ryb w naszej diecie, ponieważ dostarczają wielu cennych składników mineralnych, w tym właśnie żelaza. W jednej porcji tych ryb znajduje się zauważalna ilość tego pierwiastka, który jest ważny m.in. dla produkcji czerwonych krwinek i prawidłowego funkcjonowania organizmu. Aby dostarczyć 5 mg żelaza, wystarczy zjeść 175 g sardynek. Dla porównania mintaja trzeba by było spożyć aż 2,5 kg.

Pamiętaj, że choć sardynki są bogate w żelazo, także inne ryby i produkty spożywcze mogą dostarczać ten pierwiastek, dlatego najlepiej stawiać na zróżnicowaną dietę.

Jakie są objawy niedoboru żelaza?

Niedobór żelaza może prowadzić do szeregu objawów, które często rozwijają się stopniowo. Jednym z najczęstszych jest przewlekłe zmęczenie i osłabienie, ponieważ organizm nie produkuje wystarczającej ilości hemoglobin. Jest ona odpowiedzialna za transport tlenu.

Może pojawić się także bladość skóry, zawroty głowy i bóle głowy. Osoby z niedoborem żelaza często zauważają pogorszenie koncentracji, uczucie „mgły umysłowej” oraz większą podatność na infekcje. Charakterystyczne bywają również łamliwe paznokcie, wypadanie włosów czy zajady w kącikach ust.

Wystarczy pół łyżeczki do kefiru. To „pogromca” stanów zapalnych i sposób na płaski brzuchCzytaj też:
Polacy kupują je na potęgę, a to błąd. Dietetyczka wskazuje najlepsze kabanosy

