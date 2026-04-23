Udostępnijdodaj Skomentuj
Produkty

Lidl tnie ceny kawy, kultowe marki 60% taniej. Limit dzienny: 4 sztuki

Dodano: 
Kawa w sklepie Źródło: Shutterstock
W Lidlu pojawiła się nowa promocja, która pozwala znacząco obniżyć koszt zakupu popularnych kaw. Sprawdź, jakie są warunki i do kiedy trwa ta oferta.

Od wielu miesięcy ceny kawy rosną. Dla wielu osób, które piją ją codziennie, oznacza to zauważalne obciążenie dla domowego budżetu. Dlatego najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest kupowanie kawy na różnego rodzaju promocjach w supermarketach. Regularne śledzenie gazetek pozwala zaoszczędzić sporą sumę, zwłaszcza przy zakupie większych opakowań lub kilku sztuk na zapas. Teraz w ofercie Lidla jest świetna promocja.

Tania kawa w Lidlu

Ta oferta obejmuje szeroki wybór kaw i obowiązuje od czwartku, 23 kwietnia, do niedzieli, 26 kwietnia. Na drugi, tańszy produkt obowiązuje rabat, który wynosi aż 60 procent. W asortymencie objętym promocją znajdują się zarówno kawy ziarniste, jak i mielone oraz rozpuszczalne, co pozwala na dowolne miksowanie rodzajów i marek.

Promocją objęte są popularne produkty takich marek jak Segafredo, Dallmayr, Lavazza, Kimbo, Bellarom, MK Café, Eduscho, Jacobs oraz Nescafé. Należy jednak pamiętać o wprowadzonym ograniczeniu ilościowym, ponieważ limit na jeden kupon wynosi 4 opakowania.

Aby skorzystać z tej okazji, niezbędne jest posiadanie aplikacji Lidl Plus, aktywowanie w niej odpowiedniego kuponu oraz zeskanowanie go przy kasie podczas zakupów.

Jak przechowywać kawę?

Kawę należy przechowywać w taki sposób, aby jak najdłużej zachowała swój aromat i świeżość. Przede wszystkim najlepiej kupować ją w ziarnach, ponieważ zmielona kawa szybciej traci swoje właściwości przez kontakt z powietrzem i utlenianie. Kawa powinna być trzymana w miejscu ciemnym, suchym i chłodnym. Musi znajdować się z dala od światła, wilgoci oraz źródeł ciepła. Równie istotne jest ograniczenie dostępu powietrza. Najlepiej przechowywać ją w szczelnych, nieprzezroczystych pojemnikach.

Nie zaleca się przechowywania kawy w lodówce, ponieważ łatwo chłonie zapachy innych produktów i wilgoć. To pogarsza jej smak. Z kolei mrożenie jest rozwiązaniem kontrowersyjnym. Może wydłużyć trwałość, ale też wpłynąć negatywnie na jakość kawy.

Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl