Kardiolog wybiera te tłuszcze na co dzień. Pokazała, na czym smaży i co dodaje do sałatek

Tłuszcze w kuchni pełnią kilka ważnych funkcji. Są nośnikiem smaku, poprawiają aromat potraw i sprawiają, że jedzenie jest bardziej sycące. Wykorzystuje się je do smażenia, pieczenia, duszenia oraz jako dodatek na zimno, np. w sałatkach. Różne tłuszcze mają różne właściwości, dlatego np. oleje roślinne częściej stosuje się na zimno, a masło lub smalec do smażenia i pieczenia. Odpowiedni dobór tłuszczu wpływa zarówno na smak potraw, jak i na ich wartość odżywczą.

Te tłuszcze wybiera kardiolog

Lekarz kardiolog Anna Bartusiak-Chatys w opublikowanym nagraniu na Instagramie opowiedziała o tym, jakich tłuszczów używa w trosce o swoje zdrowie. Na pierwszym miejscu znalazła się oczywiście oliwa extra virgin. Jest ona bezkonkurencyjna.

Jest fantastyczna dla naszego serca i dla naszego zdrowia – wyjaśniła.

Pamiętaj, żeby wybierać oliwę extra virgin. Tańsza oliwa (np. „oliwa z oliwek” bez dopisku extra virgin) często jest mieszanką oliwy rafinowanej i niewielkiej ilości oliwy z pierwszego tłoczenia. Rafinacja oznacza oczyszczanie chemiczne i wysoką temperaturę. Rafinowana oliwa ma znacznie mniej antyoksydantów.

Na liście ekspertki znalazło się także awokado. Jest ono pełne cennych kwasów jednonienasyconych. Są one bardzo ważne między innymi dla naszego mózgu. Kolejnym produktem są oleje tłoczone na zimno.

Ale tylko ze sprawdzonego źródła, przechowywane w lodówce i stosowane na zimno – powiedziała.

Olej tłoczony na zimno jest zdrowszy, ponieważ nie jest podgrzewany ani intensywnie przetwarzany, dzięki czemu zachowuje więcej naturalnych składników odżywczych.

Na jakim tłuszczu smażyć?

Po pierwsze ograniczam smażenie, bo to zwiększa kaloryczność potraw. Poza tym sam proces smażenia nie jest dobry dla naszego organizmu. Takie potrawy jak placki ziemniaczane czy kotlety występują w moim domu bardzo rzadko – powiedziała ekspertka.

Zaznaczyła jednak, że jeśli już smaży, to dba o to, by robić to na odpowiedniej patelni, która wymaga mniejszej ilości tłuszczu. Rozsmarowuje go też pędzelkiem lub zlewa nadmiar tłuszczu. Specjalistka do smażenia wybiera olej słonecznikowy lub rzepakowy ekologiczny w szklanej butelce z dobrego źródła.

Mam też masło klarowane. Bo jako osoba, która lubi dobre jedzenie, lubi gotować, wiem, że niektóre produkty lubią być smażone właśnie na maśle klarowanym – dodała.

Mimo że jest to tłuszcz nasycony – czasami można go użyć, jednak należy kontrolować jego ilość.

Kontrolujmy wszystkie rodzaje tłuszczu w naszej diecie, ponieważ są to produkty bardzo kaloryczne – podsumowała.

