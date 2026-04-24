Polacy omijają ją latami. Wystarczy zamienić pieczywo, by poprawić cukier i cholesterol

Kasza jaglana wraca do codziennego jadłospisu nie bez powodu. U części osób naprawdę robi różnicę – szczególnie jeśli zamiast niej wcześniej dominowały produkty z białej mąki. Najczęściej wygląda to bardzo prosto – zamiast kanapek z białego pieczywa na śniadanie lub kolację czy makaronu z mąki durum na obiad pojawia się porcja kaszy..

Jeśli kasza jaglana pojawia się w diecie regularnie (np. kilka razy w tygodniu), może pomagać w utrzymaniu stabilniejszego poziomu cukru we krwi i pośrednio wpływać na układ krążenia.

Jest tania, łatwo dostępna i – co ważne – ma skład sprzyjający utrzymaniu stabilnego poziomu glukozy. W 100 g suchego produktu znajduje się ok. 350 kcal i ok. 3–4 g błonnika. W rzeczywistości to nie kasza „leczy” – tylko to, że przestajesz jeść produkty, które rozregulowują cukier i podwyższają cholesterol.

Ochrona przed skokami cukru we krwi

Badania nad prosem, z którego powstaje kasza jaglana, pokazują, że jego regularne spożywanie może pomagać w stabilizacji poziomu glukozy – zwłaszcza w porównaniu do produktów z białej mąki.

To głównie kwestia błonnika i struktury skrobi, która trawi się wolniej. W praktyce produkty z białej mąki mają wysoki indeks glikemiczny, co oznacza szybszy wzrost cukru we krwi – kasza jaglana działa łagodniej, dlatego różnica jest odczuwalna już po kilku dniach zmiany.

Dzięki temu u wielu osób mniej gwałtownych spadków energii i mniejsza potrzeba podjadania zaraz po posiłku.. Nie u wszystkich – ale różnica bywa odczuwalna. To jeden z powodów, dla których po białym pieczywie czy makaronie częściej sięgamy po coś jeszcze.

Jak kasza jaglana wpływa na cholesterol

Podwyższony cholesterol to jeden z najczęstszych problemów dietozależnych. Kasza jaglana zawiera błonnik oraz konkretne związki roślinne, m.in. polifenole i fitosterole. Te drugie działają trochę jak „konkurencja” dla cholesterolu w jelitach, dzięki czemu jego część wchłania się w mniejszym stopniu.

Oczywiście sama kasza nie „czyści” naczyń. Ale jeśli realnie zastępuje produkty wysoko przetworzone, z czasem może sprzyjać poprawie profilu lipidowego. Tu kluczowe jest jedno: nie sama kasza, tylko to, co w jej miejsce znika z talerza.

Krzemionka ważna dla włosów i stawów

Mało kto zwraca na to uwagę, ale kasza jaglana zawiera też krzem. To pierwiastek związany z kondycją tkanki łącznej, m.in. naczyń krwionośnych, skóry i włosów. Efekt jest jednak raczej subtelny i rozłożony w czasie, ale w kontekście całej diety ma znaczenie.

Dlaczego wiele osób rezygnuje z kaszy jaglanej

Najczęstszy zarzut to gorzki posmak. To efekt naturalnych związków obecnych w ziarnie. Jednak mało kto wie, że da się go łatwo pozbyć. Wystarczy przed gotowaniem przelać kaszę najpierw zimną wodą, a potem wrzątkiem. Różnica po ugotowaniu jest wyraźna, gdyż znika gorycz, a pojawia się lekko orzechowy smak.

Kasza jaglana jest naturalnie bezglutenowa, lekkostrawna i dość elastyczna w kuchni. Sprawdza się na słodko, ale też jako zamiennik ziemniaków czy makaronu.

I dopiero wtedy zaczyna mieć sens – kiedy faktycznie zajmuje miejsce innych mało wartościowych produktów, a nie jest tylko dodatkiem „dla zdrowia”.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o kaszę jaglaną i jej właściwości

Czy kasza jaglana jest zdrowa dla jelit?

Tak, choć nie jest rekordzistką pod względem błonnika. Może wspierać pracę układu pokarmowego, szczególnie jako element diety z większą ilością produktów roślinnych. Dodatkowo jest lekkostrawna, dlatego często dobrze tolerują ją osoby z wrażliwym układem trawiennym.

Dlaczego kasza jaglana bywa gorzka i jak się tego pozbyć?

Gorzki smak wynika z naturalnych związków obecnych w ziarnie. Można go łatwo usunąć, płucząc kaszę najpierw w zimnej wodzie, a potem przelewając wrzątkiem przed gotowaniem. Po tym zabiegu smak jest delikatniejszy i lekko orzechowy.

Czy kasza jaglana podnosi cukier we krwi?

Kasza jaglana zawiera węglowodany, więc wpływa na poziom cukru we krwi, ale zwykle działa łagodniej niż produkty z białej mąki. Dzięki zawartości błonnika i strukturze skrobi u części osób powoduje mniejsze i wolniejsze skoki glukozy, szczególnie gdy zastępuje pieczywo czy makaron.

Czy kasza jaglana jest dobra na cholesterol?

Może wspierać profil lipidowy, ale głównie pośrednio. Zawiera błonnik oraz fitosterole, które ograniczają wchłanianie cholesterolu w jelitach. Kluczowe znaczenie ma jednak to, że zastępuje produkty wysoko przetworzone – i to właśnie ta zmiana daje największy efekt.

Ile razy w tygodniu można jeść kaszę jaglaną?

Najczęściej poleca się spożywanie jej kilka razy w tygodniu. Regularność ma większe znaczenie niż jednorazowe porcje – dopiero wtedy można zauważyć wpływ na poziom cukru czy samopoczucie po posiłkach.

Czytaj też:

Wielu pomija je przez cukier. To błąd – wpływa na stan zapalny i metabolizmCzytaj też:

Zamiast batonów sięgam po 3 sztuki. Słodkie jak karmel i hamują apetyt na długo