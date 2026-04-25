Zdrowszy od szpinaku i bezpieczniejszy dla nerek. Ma 2 razy więcej wapnia niż mleko

Szpinak to jedna z najzdrowszych roślin, jakie możemy włączyć do swojej diety. Jest bogaty w witaminy, zwłaszcza A, C i K, a także w żelazo, magnez i antyoksydanty, które wspierają odporność i ogólną kondycję organizmu. Regularne spożywanie tego warzywa może korzystnie wpływać na pracę serca, wzrok oraz układ nerwowy. Dzięki swojej wszechstronności łatwo dodać go do różnych potraw – od koktajli po obiady. Warto więc zadbać o to, by na stałe zagościł w naszym jadłospisie.

Lepszy od szpinaku

Okazuje się, że jest coś jeszcze lepszego od szpinaku. Mowa o jarmużu. Ja jem go naprawdę dużo z uwagi na jego dobroczynne właściwości. Jarmuż jest prawdziwą „bombą” odpornościową. Jeśli szukasz wsparcia dla układu immunologicznego, będzie on lepszym wyborem niż szpinak. Dostarcza on ok. 120 mg witaminy C na 100 g. W szpinaku jest jej znacznie mniej, bo około 28 mg na 100 g. Dodatkowo ta witamina bierze udział w produkcji kolagenu, który jest niezbędny dla zdrowia skóry, kości i naczyń krwionośnych.

To jednak nie wszystko. Jarmuż należy do rodziny warzyw kapustnych (krzyżowych), które słyną z zawartości glukozynolanów. Podczas żucia i trawienia jarmużu związki te przekształcają się w izotiocyjaniany i sulforafan. Związki te mają silne działanie detoksykujące i mogą wspomagać ochronę organizmu przed niektórymi rodzajami nowotworów. Szpinak, choć zdrowy, nie posiada tak wysokiego stężenia tych konkretnych substancji.

Analiza wielu badań pokazała, że spożywanie warzyw krzyżowych, takich jak jarmuż, zmniejsza ryzyko wystąpienia raka żołądka o prawie 20 procent. Gdy jesteśmy przy układzie pokarmowym, to warto też wspomnieć, że osoby spożywające jarmuż, mają mniejsze ryzyko wystąpienia raka jelita grubego i raka trzustki również o około 20 procent – powiedział.

Specjalista powołał się na badania pod tytułem „Spożycie warzyw krzyżowych a ryzyko raka żołądka: metaanaliza badań epidemiologicznych” oraz „Spożycie warzyw krzyżowych a ryzyko raka jelita grubego: metaanaliza badań obserwacyjnych”.

Jak wyjaśnił ekspert, naukowcy wykazali, że osoby spożywające to warzywo mają mniejsze ryzyko wystąpienia raka piersi aż o 15 procent. „Spożywanie warzyw krzyżowych jest odwrotnie powiązane z ryzykiem raka piersi: metaanaliza”.

Jest to też roślina bogata w wapń.

Gdyby porównywać wagowo produkty, to można zauważyć, że jarmuż zawiera dwa razy więcej wapnia niż mleko, które w głównonurtowych zaleceniach jest uznawane za najważniejsze źródło tego składnika – powiedział w opublikowanym nagraniu dietetyk dr Bartosz Kulczyński.

Dla kogo jarmuż jest bezpieczniejszy niż szpinak?

Najważniejszą przewagą jarmużu dla niektórych osób jest też niższa zawartość szczawianów. Szczawiany mogą utrudniać wchłanianie cennych pierwiastków i przyczyniać się do powstawania kamieni nerkowych u osób podatnych. Jarmuż zawiera śladowe ilości szczawianów. Dzięki temu wapń zawarty w jarmużu jest znacznie lepiej przyswajalny przez organizm niż ten ze szpinaku.

Dla większości osób nie są groźne w umiarkowanych ilościach, ale pewne grupy powinny na nie uważać. Przede wszystkim ostrożność powinny zachować osoby z tendencją do kamicy nerkowej, zwłaszcza tzw. kamieni szczawianowo-wapniowych, ponieważ szczawiany mogą sprzyjać ich powstawaniu. Również osoby z chorobami nerek lub zaburzeniami ich pracy powinny kontrolować spożycie produktów bogatych w szczawiany. Uwaga dotyczy też osób z niedoborami wapnia lub dietą ubogą w ten pierwiastek — szczawiany mogą wiązać wapń w jelitach i utrudniać jego wchłanianie.

