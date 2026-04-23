Trafiły na listę „trujących roślin”. Ten szczegół wiele osób źle rozumie

Rozpoczął się sezon na szparagi. Jest to jedno z najbardziej wyczekiwanych warzyw wiosennych. Są delikatne w smaku i bardzo uniwersalne w kuchni. Świetnie smakują gotowane, pieczone czy grillowane. Można dodawać je także do zup czy makaronów. To warzywo, które w Polsce cieszy się dużą popularnością. Wielu Polaków wraca do niego co roku z ogromnym apetytem, gdy tylko pojawia się na targach i w sklepach.

Czy szparagi mogą być trujące?

W internecie można natknąć się na informacje, że „to warzywo jest trucizną”. O co dokładnie chodzi i czy jest to prawdą? Mianowicie informacje o tym, że szparagi są „trujące”, wynikają głównie z sensacyjnych nagłówków, które upraszczają fakty. Szparagi, które kupujemy w sklepach, są bardzo zdrowe, ale istnieją konkretne powody, dla których mogą pojawiać się takie ostrzeżenia.

Przyczyną jest ranking Ogrodu Botanicznego w Hamburgu z 2024 roku „trujących roślin roku”, w którym szparagi zajęły wysokie miejsce. Nie stało się tak dlatego, że samo warzywo jest toksyczne, ale dlatego, że szparagi mają niezwykłą zdolność do kumulowania zanieczyszczeń z gleby. Jeśli rosną w zanieczyszczonym miejscu, faktycznie mogą „naciągać” szkodliwe substancje.

Polska jest jednym z największych producentów szparagów w Europie. Rodzime uprawy podlegają rygorystycznym normom unijnym dotyczącym pestycydów i metali ciężkich. Dlatego nie musisz się obawiać. Największym „zagrożeniem” w polskich sklepach są po prostu stare, zdrewniałe szparagi, które straciły smak.

Kto nie powinien jeść szparagów?

Szparagi są zdrowym warzywem i większość osób może je bez problemu jeść, ale są pewne wyjątki. Ostrożność powinny zachować osoby z dną moczanową. Te warzywa zawierają puryny, które mogą nasilać objawy tego schorzenia. Również osoby z chorobami nerek powinny kontrolować ich ilość w diecie.

U niektórych ludzi mogą też wystąpić reakcje alergiczne lub wrażliwość trawienna. Objawia się to wzdęciami czy dyskomfortem po zjedzeniu większej porcji. W takich przypadkach warto ograniczyć ilość lub sprawdzić, czy organizm dobrze je toleruje.

Czytaj też:

Kardiolog wybiera te tłuszcze na co dzień. Pokazała, na czym smaży i co dodaje do sałatekCzytaj też:

Nie dosypuję mąki do placków ziemniaczanych. Dodaję 2 składniki i są lżejsze, a sycą na długo