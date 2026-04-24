Masz ją w kuchni i omijasz. Ta przyprawa pobudza jelita i pomaga przy zaparciach

Podczas codziennego gotowania najczęściej sięgamy po dobrze znane i sprawdzone przyprawy. Jest to między innymi sól, pieprz czy papryka w proszku. Są one łatwo dostępne i bezpieczne w użyciu. Większość z nas rzadko więc eksperymentuje z innymi smakami. W efekcie wiele mniej popularnych przypraw pozostaje niedocenionych i zapomnianych. Potrafią wnieść do potraw wyjątkowy aromat i charakter, więc dobrze jest z nich korzystać. Otwierając się na nowe dodatki, możemy odkryć zupełnie inne oblicze znanych dań. W ten sposób pozytywnie wpłyniemy też na swoje zdrowie.

Pomaga na trawienie

Jednym z takich niedocenianych dodatków jest gorczyca. Często pozostaje w cieniu bardziej popularnych przypraw. Kojarzy się głównie z musztardą, przez co rzadko wykorzystujemy jej pełny potencjał w kuchni. Tymczasem jej nasiona mogą wzbogacić smak wielu potraw. Od marynat, przez dania mięsne, aż po warzywa. Gorczyca nadaje potrawom delikatnej ostrości i charakterystycznego aromatu.

Jedną z jej dobroczynnych właściwości jest wspomaganie trawienia. Gorczyca biała pobudza trawienie oraz zwiększa perystaltykę jelit. Pomaga także przy zaparciach. Dodatkowo łagodzi dolegliwości trawienne, w tym biegunki pochodzenia bakteryjnego.

Inne właściwości gorczycy białej

Gorczyca działa jako diuretyk, zwiększając częstotliwość oddawania moczu. Wspomaga to leczenie infekcji dróg moczowych i pomaga eliminować drobnoustroje. Gorczyca może przyczyniać się do obniżenia poziomu glukozy we krwi. Dlatego jej regularne stosowanie w większych ilościach wymaga ostrożności u osób przyjmujących leki przeciwcukrzycowe.

Warto pamiętać o przeciwwskazaniach. Gorczycy nie powinny stosować osoby z chorobami tarczycy (zawiera substancje wolotwórcze) oraz pacjenci ze stanami zapalnymi przewodu pokarmowego.

