Te chleby z Biedronki tylko udają zdrowe. Dietetyczka radzi, by je omijać

Wiele osób kupując pieczywo zabiera do domu „kota w worku”. Sięga po wypieczony bochenek z chrupiącą, złocistą skórką i nawet nie zastanawia się, co taki „ideał” ma w środku. A to ogromny błąd. Przestrzega przed nim dietetyczka Joanna Falecka. Ekspertka w jednym z nagrań opublikowanych w sieci podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat najgorszego chleba w Biedronce. Wskazała kilka produktów, których nie warto zbyt często wkładać do koszyka. Sprawdź, co znalazło się na jej niechlubnej liście.

Te chleby z Biedronki to pułapki

Pierwsze miejsce w zestawieniu ekspertki zajął chleb fitness. Zawiera głównie mąkę pszenną niskiego typu i sporo zbędnych dodatków. Ma co prawda więcej białka niż jego żytni odpowiednik (około 11 gramów w stugramowej porcji), ale – jak podkreśla dietetyczka – wspomniany bochenek nie jest najlepszym źródłem tego makroskładnika.

Joanna Falecka odradza również zakup chleba słowiańskiego. Określa go mianem „zapychacza” z dużą ilością soli, spulchniaczy i śladową ilością błonnika. Syci na krótko i nie wnosi do jadłospisu zbyt wielu wartości odżywczych.

Omijaj szerokim łukiem (chyba że jesz sporadycznie) – podkreśla ekspertka w opublikowanym nagraniu.

Ekspertka zwraca również uwagę na chleb całe ziarno. „To nie jest zły produkt, ale jest bardzo podstępny! Ze względu na dużą ilość ziaren jest bardzo kaloryczny. Ten malutki, niepozorny bochenek (300 g) ma aż 1000 kcal! Jeśli nie kontrolujesz innych źródeł tłuszczu w swoich posiłkach, bardzo łatwo przekroczysz przez niego swoje zapotrzebowanie” – zauważa w udostępnionym materiale.

Na co jeszcze uważać, kupując pieczywo?

Joanna Falecka radzi, by uważać również na ciemne chleby. Wyglądają zdrowo, ale często zawdzięczają swój kolor barwnikom w postaci karmelu i/lub słodu. Dlatego, zanim włożysz jakieś pieczywo do koszyka, dokładnie przeanalizuj jego skład. Ten prosty zabieg sprawi, że nie nabierzesz się więcej na marketingowe sztuczki producentów.

Ekspertka wskazała 4 gotowe produkty z Biedronki. Mają prosty skład i sycą na długoCzytaj też:

Dietetyk odradza ten ser z Biedronki. Polacy wciąż wkładają go do koszyka