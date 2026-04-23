Pilne ostrzeżenie GIS: nie jedz tego sera z Kauflandu. Skażenie w wielu partiach

W produkcie wykryto groźną bakterię, która może wywołać poważne zakażenie – a objawy pojawiają się nawet po kilkunastu dniach. Producent wstrzymał produkcję i prowadzi działania mające ustalić źródło skażenia. Sprawę nadzorują służby sanitarne.
Nie jedz tego produktu. Wycofanie obejmuje wszystkie partie
Chodzi o produkt o następujących parametrach:
- Rolada Ustrzycka 400 g, K-Stąd Takie Dobre! (ser),
- producent: Agrona Sp. z o.o. sp. k.,
- dystrybucja: Kaufland Polska,
- partie: wszystkie,
- terminy przydatności: wszystkie.
Powód to wykrycie bakterii Listeria monocytogenes w kolejnych partiach produktu. Rolada Ustrzycka może stanowić zagrożenie dla zdrowia – niezależnie od daty przydatności.
Produkt znika ze sklepów. Możesz odzyskać pieniądze
Kaufland Polska wycofał produkt ze sprzedaży i magazynów. Jeśli masz go w domu:
- nie spożywaj,
- nie otwieraj,
- zwróć do sklepu — dostaniesz zwrot pieniędzy nawet bez paragonu.
Listeria to realne zagrożenie dla zdrowia
Bakteria ta wywołuje chorobę zwaną listerioza. Najbardziej narażone są na nią:
- kobiety w ciąży,
- noworodki,
- osoby starsze,
- osoby z obniżoną odpornością.
W ciężkich przypadkach może prowadzić do sepsy, zapalenia mózgu, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.
Objawy mogą wystąpić nawet po 14 dniach
Zakażenie nie zawsze daje szybkie symptomy. Objawy mogą pojawić się nawet do 14 dni po spożyciu. Najczęstsze to: gorączka, biegunka i wymioty, bóle mięśni i głowy, objawy grypopodobne. Jeśli jadłeś ten produkt i masz niepokojące objawy — skontaktuj się z lekarzem.
