Pilne ostrzeżenie GIS: nie jedz tego sera z Kauflandu. Skażenie w wielu partiach

W produkcie wykryto groźną bakterię, która może wywołać poważne zakażenie – a objawy pojawiają się nawet po kilkunastu dniach. Producent wstrzymał produkcję i prowadzi działania mające ustalić źródło skażenia. Sprawę nadzorują służby sanitarne.

Nie jedz tego produktu. Wycofanie obejmuje wszystkie partie

Chodzi o produkt o następujących parametrach:

Rolada Ustrzycka 400 g, K-Stąd Takie Dobre! (ser) ,

, producent: Agrona Sp. z o.o. sp. k.,

Sp. z o.o. sp. k., dystrybucja: Kaufland Polska,

partie: wszystkie,

terminy przydatności: wszystkie.

Powód to wykrycie bakterii Listeria monocytogenes w kolejnych partiach produktu. Rolada Ustrzycka może stanowić zagrożenie dla zdrowia – niezależnie od daty przydatności.

Produkt znika ze sklepów. Możesz odzyskać pieniądze

Kaufland Polska wycofał produkt ze sprzedaży i magazynów. Jeśli masz go w domu:

nie spożywaj,

nie otwieraj,

zwróć do sklepu — dostaniesz zwrot pieniędzy nawet bez paragonu.

Listeria to realne zagrożenie dla zdrowia

Bakteria ta wywołuje chorobę zwaną listerioza. Najbardziej narażone są na nią:

kobiety w ciąży,

noworodki,

osoby starsze,

osoby z obniżoną odpornością.

W ciężkich przypadkach może prowadzić do sepsy, zapalenia mózgu, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Objawy mogą wystąpić nawet po 14 dniach

Zakażenie nie zawsze daje szybkie symptomy. Objawy mogą pojawić się nawet do 14 dni po spożyciu. Najczęstsze to: gorączka, biegunka i wymioty, bóle mięśni i głowy, objawy grypopodobne. Jeśli jadłeś ten produkt i masz niepokojące objawy — skontaktuj się z lekarzem.

