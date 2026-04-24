Lepsze od żółtych podczas odchudzania? Te banany mają mniej kalorii, ale jest haczyk

Banany należą do jednych z najczęściej spożywanych owoców w naszym kraju. Cieszą się dużą popularnością nie tylko ze względu na swój słodki smak. Łatwo je obrać i zjeść w każdej sytuacji. Są stosunkowo tanie, a dodatkowo są dostępne przez cały rok, niezależnie od sezonu.

Czy żółte banany są bardziej kaloryczne?

Żółte banany są bardziej kaloryczne niż zielone. W trakcie dojrzewania zawarte w nich skrobie przekształcają się w cukry proste. To sprawia, że dojrzałe owoce mają słodszy smak i wyższą wartość energetyczną. Zielone banany zawierają więcej skrobi opornej. Ona jest trudniej trawiona i dostarcza mniej kalorii. W miarę dojrzewania bananów wzrasta także ich indeks glikemiczny. To oznacza szybszy wzrost poziomu cukru we krwi po ich spożyciu.

Warto jednak zaznaczyć, że różnice w kaloryczności między zielonymi a żółtymi bananami nie są duże. Kluczowa zmiana dotyczy formy węglowodanów. W zielonych bananach dominuje skrobia oporna, która jest wolniej trawiona i korzystnie wpływa na mikroflorę jelitową. Natomiast w dojrzałych bananach przeważają cukry proste. One szybciej dostarczające energii, czyli podnoszą poziom glukozy we krwi.

O czym pamiętać?

Dietetyk Bartek Szemraj w opublikowanym nagraniu na YouTube wyjaśnił, że najważniejsza jest dzienna ilość spożywanych kalorii i zdrowy rozsądek, a nie to, czy zjemy bardziej dojrzałego banana czy mniej.

Każdy produkt może dostarczać kalorii. Nadmiar kalorii powoduje tycie, deficyt kalorii – chudnięcie. Cukier prosty sam w sobie nie powoduje tycia. Jego nadmiar – tak. Ale możesz jednocześnie jeść zbyt dużo awokado, które jest zdrowe, i też tyć – powiedział ekspert.

Dodał, że w praktyce produkty, które zawierają dużo cukru prostego, zazwyczaj pobudzają sytość w bardzo małym stopniu. Przez to łatwiej w ciągu dnia zjeść zbyt dużo kalorii.

Przede wszystkim mówię o tym pod kątem psychologicznym, dlatego że bardzo dużo ludzi przez tego typu komunikaty zaczyna bać się jeść niektóre produkty, a w zdrowym żywieniu nie o to chodzi. Można jeść wszystko, pod warunkiem że robi się to mądrze – podsumował ekspert.

