Już 3 szklanki dziennie mogą spowalniać starzenie. Wyniki badań mówią jasno

Dla wielu osób, w tym dla mnie, kawa to nieodłączny element poranka. To także rytuał, bez którego trudno wyobrazić sobie rozpoczęcie dnia. Jej aromat i smak pomagają się obudzić. Niezależnie od tego, czy ktoś wybiera espresso, cappuccino czy kawę z mlekiem, poranna filiżanka staje się miłym akcentem. Okazuje się jednak, że wpływa też pozytywnie na nasz organizm.

Ten napój spowalnia starzenie się organizmu

Badanie opublikowane w BMJ Mental Health wskazuje, że osoby, które piją 3–4 filiżanki kawy dziennie, mogą starzeć się wolniej (chodzi o wiek biologiczny). Naukowcy przebadali 436 osób cierpiących na poważne zaburzenia psychiczne, takie jak schizofrenia czy choroba afektywna dwubiegunowa. U uczestników zmierzono długość telomerów, czyli fragmentów DNA chroniących chromosomy, które z wiekiem naturalnie się skracają. Są one uznawane za jeden z ważnych wskaźników starzenia komórek. U osób z powyższymi zaburzeniami proces skracania przebiega szybciej niż w populacji ogólnej.

Wyniki pokazały, że osoby pijące umiarkowane ilości kawy — około 3–4 filiżanek dziennie — miały dłuższe telomery niż osoby, które kawy nie piły. W praktyce oznacza to, że ich komórki były biologicznie „młodsze”, nawet o około 5 lat w porównaniu z niepijącymi kawy. Jednocześnie zaobserwowano, że efekt ten działa tylko do pewnego poziomu. Przy większym spożyciu (powyżej 4 filiżanek dziennie) korzyści znikały, a nawet mogły się odwracać.

O czym trzeba pamiętać? Badanie miało charakter obserwacyjny, co oznacza, że pokazuje zależność. Nie dowodzi jednak bezpośrednio, że to kawa spowalnia starzenie. Naukowcy przypuszczają jednak, że znaczenie mogą mieć zawarte w kawie substancje o działaniu przeciwutleniającym i przeciwzapalnym. Mogą one chronić komórki przed uszkodzeniami i spowalniać proces ich starzenia.

Inne właściwości kawy

Kawa to nie tylko sposób na pobudzenie. Ma też wiele innych właściwości, które mogą korzystnie wpływać na organizm. Zawiera przeciwutleniacze. Pomagają one zwalczać wolne rodniki i wspierają ochronę komórek przed uszkodzeniami. Regularne picie kawy może również poprawiać koncentrację, pamięć oraz ogólną wydajność umysłową. Dodatkowo kawa może wspierać metabolizm i zwiększać spalanie tłuszczu. Dlatego wspiera proces odchudzania. Badania sugerują również, że jej spożywanie może zmniejszać ryzyko niektórych chorób, takich jak choroby neurodegeneracyjne. Musisz jednak pamiętać, że kluczowa jest umiarkowana ilość. Nadmiar kawy może prowadzić do nerwowości, problemów ze snem czy podrażnienia żołądka.

